Le PM vietnamien rend un hommage floral au Président Hô Chi Minh en France

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont déposé des fleurs en hommage au Président Hô Chi Minh devant son buste, située dans l’Espace Hô Chi Minh, dans le parc de Montreau, à Montreuil, en France, le 11 juin au matin (heure locale), lors de leur déplacement en Europe pour la 3 e Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC 3) et les activités bilatérales associées.

Photo : VNA/CVN

L’Espace Hô Chi Minh est situé au sein du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil, à environ 15 km à l’est de Paris. La statue du Président Hô Chi Minh trône en bonne place dans l’enceinte du musée, aux côtés d’une salle d’exposition présentant des photos et des souvenirs liés aux activités révolutionnaires du président Hô Chi Minh en France.

L’adjoint au maire de Montreuil, Philippe Lamarche, a rappelé que les relations franco-vietnamiennes remontent à la participation du président Hô Chi Minh au Congrès de Tours en décembre 1920, qui marqua la fondation du Parti communiste français (PCF), et constitua également un jalon historique symbolique reflétant l’amitié et la solidarité entre les deux pays.

Exprimant son profond respect pour les contributions importantes du Président Hô Chi Minh à la France, Philippe Lamarche a souligné que le président vietnamien est un symbole mondial de la lutte pour l’indépendance et la justice, et une puissante incarnation de la paix, une valeur essentielle dans un monde aujourd’hui confronté à une crise de principes.

Selon Philippe Lamarche, l’amitié franco-vietnamienne continue de s’épanouir grâce à diverses initiatives et activités de coopération, notamment la déclaration commune adoptée lors de la récente visite d’État du président français Emmanuel Macron au Vietnam et la visite précédente en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm.

Les deux nations ont réaffirmé leur engagement à approfondir leurs relations de confiance et leur partenariat stratégique global, fondé sur un engagement commun à défendre les principes de la Charte des Nations unies.

Philippe Lamarche a affirmé que le PCF et la ville de Montreuil continueront de contribuer activement au renforcement de l’amitié avec leurs partenaires vietnamiens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde émotion en arrivant à l’Espace Hô Chi Minh. Il a remercié le gouvernement et le peuple français, et plus particulièrement Montreuil, pour leur affection sincère et particulière envers le Vietnam, et plus particulièrement envers le Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

Les relations franco-vietnamiennes sont à leur meilleur niveau, a-t-il réaffirmé, soulignant que ce voyage constitue une nouvelle étape dans la concrétisation des résultats de la visite du secrétaire général Tô Lâm en France en 2024 et de celle du président Emmanuel Macron au Vietnam en mai dernier.

Rappelant les événements et les étapes clés de l’œuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, notamment son séjour en France et son rôle dans la fondation du Parti communiste français, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que les idéologies du président Hô Chi Minh, du PCV et du PCF partagent des valeurs communes d’indépendance, de liberté, de démocratie, d’égalité et de compassion, apportant une vie prospère et heureuse au peuple.

Ce sont également les valeurs communes des deux nations, qui perdureront et se renforceront, permettant aux relations bilatérales de continuer à s’épanouir et à porter leurs fruits, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son espoir que les habitants et les autorités de Montreuil continueront à préserver, entretenir et valoriser l’Espace Hô Chi Minh, le rendant toujours plus digne et plus beau.

À cette occasion, il a remis au directeur du Musée d’histoire vivante le Prix de la création et de la promotion d’œuvres littéraires, artistiques et de presse consacrées à l’étude et à la mise en pratique de la pensée, de la moralité et du style du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN