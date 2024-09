Offrande d’encens à la mémoire du Président Hô Chi Minh en France

>> Fête nationale : les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh

>> Exposition sur l’image du Président Hô Chi Minh dans la presse révolutionnaire vietnamienne

>> Un artiste lao et leçons précieuses du Président Hô Chi Minh

>> Le dirigeant Tô Lâm assiste à un programme artistique commémoratif du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, et l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la mission vietnamienne auprès de l’UNESCO, ont présidé cette cérémonie à l’occasion du 55e anniversaire du décès du Président Hô Chi Minh (2 septembre) et de la Fête nationale vietnamienne.

Ensuite, ils se sont rendus au parc Montreau à Montreuil pour déposer une couronne de fleurs au pied du buste du Président Hô Chi Minh.

À cette occasion, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a réaffirmé les grandes contributions du Président Hô Chi Minh pour le peuple vietnamien.

Le 2 septembre de cette année est non seulement l'occasion de commémorer le 55e anniversaire de la mort de l'Oncle Hô, mais pour le pays de célébrer la 79e Fête nationale, une étape historique importante, alors que le Vietnam entre dans une période de nouveaux changements, de commémorer le défunt secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, qui a laissé une profonde empreinte avec des décisions politiques importantes liées au développement du pays et à ses relations étrangères, créant des changements et des avancées solides pour le pays, a souligné l'ambassadeur Dinh Toàn Thang.

VNA/CVN