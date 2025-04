Chol Chnam Thmay : lettre de félicitations du Premier ministre aux Khmers

Photo : Minh Phu/VNA/CVN

Dans sa lettre, le chef du gouvernement a souligné avec force que les plus de 1,3 million de Khmers sont un "pétale de lotus" essentiel parmi les 54 qui composent le "lotus du Vietnam", symbole du bloc d'unité nationale. Il a salué la richesse et la singularité de leur culture, dont les fêtes et coutumes traditionnelles enrichissent la mosaïque culturelle vibrante du pays.

Le Premier ministre a rappelé que le Parti et l'État considèrent le travail ethnique et religieux comme une priorité stratégique fondamentale, inscrite dans une vision à long terme et nécessitant une action urgente. Il a insisté sur l'engagement de l'ensemble du Parti, du peuple, de l'armée et du système politique en faveur de l'égalité, de la solidarité et du respect mutuel.

L'année 2025, marquée par d'importants anniversaires (90 ans de la fondation du Parti communiste du Vietnam, 50 ans de la réunification nationale, 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh…), voit le pays intensifier la réforme de son appareil politique et créer pour la première fois un ministère dédié aux Affaires ethniques et religieuses.

Pham Minh Chinh a appelé les différents niveaux gouvernementaux, les secteurs et les localités à redoubler de détermination dans la mise en œuvre des politiques ethniques et religieuses. Il a souligné la nécessité de protéger les droits légitimes des populations, de préserver la précieuse culture khmère et de promouvoir le rôle des personnalités religieuses et respectées, des dignitaires, des responsables religieux, des intellectuels et des figures exemplaires de la communauté.

Le Premier ministre a encouragé les Khmers à valoriser leurs belles traditions culturelles, leur profond patriotisme et leur esprit de solidarité, les invitant à unir leurs efforts pour bâtir un pays puissant, une société juste, démocratique et civilisée.

En conclusion, il a adressé à tous ses vœux les plus sincères pour un Têt Chol Chnam Thmay joyeux, empreint de solidarité, de santé et de prospérité.

VNA/CVN