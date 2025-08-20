Une nouvelle politique de visas pour séduire les touristes et les investisseurs

Le Vietnam dispose d’une politique ouverte des visas pour attirer les visiteurs haut de gamme et accorde des visas spéciaux pour séduire les investisseurs et les experts, créant un effet de synergie entre le tourisme et l'investissement économique, contribuant fortement à la croissance économique du pays.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vient de publier la Résolution N°229 (datée du 8 août) sur l'exemption de visa dans le cadre du programme de stimulation du développement touristique pour les citoyens de 12 pays, portant officiellement à 39 le nombre total des nations dont le Vietnam exempte unilatéralement les ressortissants de visa. En conséquence, les citoyens des pays suivants : Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suisse, entrant au Vietnam à des fins touristiques, sont exemptés de visa pour un séjour temporaire de 45 jours, quel que soit le type de passeport, sous réserve de remplir toutes les conditions d'entrée conformément à la législation vietnamienne. Cette politique est en vigueur du 15 août 2025 au 14 août 2028.

Le décret gouvernemental N°221/2025, entré en vigueur le 15 août, exempte également de visa, à durée limitée, les étrangers ayant particulièrement besoin d'incitations pour contribuer au développement socio-économique du Vietnam. Il s'agit notamment des investisseurs, des dirigeants de grandes entreprises et de groupes internationaux, des personnalités influentes dans les secteurs de la culture, des arts, du sport et du tourisme, ainsi que des scientifiques. Cette politique vise à attirer des talents et des célébrités au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir efficacement et directement l'image du pays.

Le responsable de l'Administration nationale du tourisme a estimé que la forte reprise et le développement du tourisme vietnamien sont liés à la politique des visas mise en place de manière systématique au cours des deux dernières années, dont les deux principaux piliers sont la délivrance de visas électroniques (e-visa) et l'exemption unilatérale de visa. Cette politique a créé un système synchrone et efficace pour séduire des touristes internationaux.

Plus précisément, à compter du 15 août 2023, le Vietnam a étendu la délivrance de visas électroniques (e-visas) aux citoyens de tous les pays et territoires, portant la durée de séjour de 30 à 90 jours, valables pour une ou plusieurs entrées. Cette mesure a constitué une percée pour les procédures d'entrée, permettant aux visiteurs de demander facilement un visa en ligne, ce qui leur permet de gagner du temps et de réduire leurs coûts. La politique des visas électroniques contribue à améliorer la compétitivité du tourisme vietnamien par rapport aux autres pays de la région, en créant les conditions les plus favorables pour les visiteurs internationaux, notamment pour les marchés potentiels en Europe.

Photo : VNA/CVN

Grâce à cette mesure, le secteur du tourisme a connu une reprise spectaculaire après une période difficile due à la pandémie de COVID-19. En fin d'année 2023, le Vietnam a accueilli 12,6 millions de visiteurs internationaux, dépassant largement l'objectif initial, soit multiplié par 3,4 par rapport à 2022. En 2024, l’industrie "sans fumée" a connu une forte croissance en accueillant 17,6 millions de visiteurs internationaux, en hausse de 98% par rapport à 2019 — le niveau le plus élevé parmi les nations de la région Asie du Sud-Est.

Selon le dernier rapport de l'Office général des statistiques, grâce aux politiques de visas favorables et aux programmes de promotion touristique, le Vietnam a attiré un nombre croissant de visiteurs internationaux. Au cours des sept premiers mois de 2025, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 12,23 millions, soit une hausse de 22,5 % par rapport à la même période en 2024.

Un secteur en forte croissance

Le taux de croissance du tourisme vietnamien au premier trimestre 2025 a été enregistré par l'Organisation des Nations unies pour le tourisme (ONU Tourisme) comme le plus élevé de la région Asie-Pacifique et classé au 6e rang mondial. En particulier, la résolution N°11 sur l'exemption de visa dans le cadre du programme de relance du tourisme en 2025 pour les citoyens polonais, tchèques et suisses, mise en œuvre dès le début de cette année, a confirmé son efficacité : le nombre de visiteurs de ces trois pays au Vietnam a augmenté de façon impressionnante chaque mois, portant le taux de croissance total des visiteurs européens à 38% en pleine basse saison.

Photo : Hoàng Trung/CVN

"Il est clair qu'outre l'innovation dans les produits et services, l'intensification des activités promotionnelles et les programmes d'incitation pour attirer les visiteurs, les politiques ouvertes en matière de visas et d'immigration ont joué un rôle clé dans l'attraction d'un grand nombre de visiteurs internationaux au Vietnam ces derniers temps", a reconnu un responsable de l'Administration nationale du tourisme.

D’après Vo Anh Tài, directeur général adjoint du groupe Saigontourist, le tourisme vietnamien connaît des progrès remarquables, notamment grâce à des politiques de visas innovantes. On peut dire que la politique vietnamienne de visas est entrée dans une nouvelle phase, à la fois en expansion et en concentration. La Résolution N°229 étend l'exemption de visa à une série de pays européens avec une forte dépense et à long séjour, tandis que le Décret No221 établit un mécanisme d'exemption temporaire de visa pour les étrangers appartenant à des catégories spéciales, créant ainsi un lien entre la politique touristique et celle d'attraction de ressources de haute qualité.

"La combinaison de ces deux politiques est à la fois "correcte" et "efficace" pour le marché européen et la clientèle cible. Nous ouvrons non seulement la porte aux visiteurs internationaux du segment haut de gamme, mais nous attirons encore des groupes spécifiques de visiteurs capables d'apporter des capitaux, des connaissances et des réseaux d'investissement", a-t-il déclaré.

Les responsables du ministère vietnamien du Tourisme ont également affirmé que les nouvelles politiques de visas constituent un puissant stimulant, insufflant une dynamique au secteur pour attirer davantage de visiteurs internationaux au second semestre 2025 et dans les années suivantes. La stabilité du pays et la validité de trois ans de la politique d'exemption de visa prévue par les résolutions 44 et 229 du gouvernement rassurent les investisseurs et les entreprises, les encourageant à investir dans les infrastructures, à améliorer la qualité des services et à développer de nouveaux produits touristiques pour répondre aux besoins de ces marchés.

Tâm An/CVN