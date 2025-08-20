Attirer les talents grâce à la politique de visas

Des experts et hommes d’affaires étrangers estiment que les récentes réformes du Vietnam en matière de visas et de main-d’œuvre étrangère renforceront la compétitivité du pays et attireront davantage d’investissements, même si certains obstacles subsistent.

Le Vietnam est engagé dans une phase de développement, notamment dans la transformation numérique et l’innovation, avec un besoin croissant de main-d’œuvre qualifiée. Pourtant, la qualité du travail national progresse lentement : dans le secteur de l’IDE, la proportion de travailleurs diplômés est passée de 25,5% en 2021 à 21,7% en 2024.

Photo: VNA/CVN

Pour relever ce défi, le gouvernement a adopté plusieurs décrets, dont le n°219 sur les travailleurs étrangers et le n°221 sur l’exemption temporaire de visa pour certaines catégories spéciales. Ces réformes sont considérées comme essentielles pour attirer et retenir les talents internationaux, et accélérer la transition vers une économie de haute technologie.

Selon Andrew Goledzinowski, ancien ambassadeur d’Australie au Vietnam, ces mesures sont « positives et bienvenues », car la transition vers l’économie de haute technologie exige un soutien immédiat de la part d’experts étrangers. De son côté, Kim Nyoun Ho, président de la KOCHAM, a salué le décret n°219 comme un tournant en simplifiant les procédures administratives et en facilitant la gestion des ressources humaines.

Des spécialistes suggèrent d’introduire des cartes de résidence de 10 à 20 ans pour les grands investisseurs, avec des critères précis afin d’encourager l’engagement à long terme. Ils soulignent aussi la nécessité de directives claires et d’une application cohérente pour instaurer la confiance des entreprises et accroître la flexibilité dans les procédures de visas destinées aux travailleurs hautement qualifiés.

Parallèlement, le décret n°229, qui prolonge à 45 jours le séjour sans visa pour les citoyens de 12 pays, devrait stimuler le tourisme et renforcer l’image du Vietnam comme une destination ouverte et attractive.

L’entrepreneur Timen Swijtink, installé depuis 18 ans au Vietnam, estime que ces réformes contribueront à attirer et à fidéliser les talents internationaux, un facteur déterminant pour moderniser le pays et maintenir sa compétitivité à l’échelle régionale et mondiale.

VNA/CVN