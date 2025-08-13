Le Vietnam assouplit ses politiques de visas pour attirer les experts et stimuler le tourisme

À partir du 15 août, les citoyens de douze pays européens pourront entrer au Vietnam sans visa avec une durée maximale de 45 jours, tandis que les experts internationaux bénéficieront d’une exemption de visa à durée limitée.

Photo : VNA/CVN

Cette réforme audacieuse joue un rôle important pour stimuler le développement socio-économique du Vietnam.

Si Singapour dispose d'un "Employment Pass", les Émirats arabes unis d'un "Golden Visa", le Vietnam, avec le Décret gouvernemental n° 221/2025/NĐ-CP, s’est officiellement engagé dans cette "course" pour attirer les talents internationaux.

La main-d'œuvre du secteur des technologies numériques, notamment les experts en intelligence artificielle, les ingénieurs logiciels, les concepteurs de puces électroniques et les experts en cyber-sécurité, est considérée comme un atout majeur pour permettre au Vietnam d'atteindre son objectif de devenir une nation numérique d'ici 2030.

Une fois les barrières de visas levées, les entreprises technologiques internationales et les instituts de recherche pourront facilement faire venir au Vietnam des professionnels d'élite pour mettre en œuvre des projets, transférer des technologies et former des ressources humaines nationales.

De plus, les universitaires, professeurs et scientifiques peuvent apporter au Vietnam leurs connaissances et un réseau de coopération mondiale. Les exemptions de visa les aideront à considérer le Vietnam comme une "destination" adéquate pour concrétiser leurs idées, plutôt que comme une simple escale.

D'ici 2030, le Vietnam vise notamment à attirer au moins sept des plus grandes entreprises technologiques mondiales pour l’installation de leurs sièges sociaux, de leurs centres de recherche et développement (R&D) ou de leurs sites de production.

Photo : VNA/CVN

Cette politique jouera un rôle clé pour que le Vietnam atteigne son objectif de devenir une destination de choix pour les talents et les capitaux d'investissement de haute qualité à l'échelle mondiale.

Selon la Résolution gouvernementale n° 229/NQ-CP du 8 août, des exemptions de visa pour douze pays européens seront accordées aux citoyens de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, de République tchèque, de Hongrie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie, de Slovénie et de Suisse. Cette mesure entrera en vigueur du 15 août 2025 au 14 août 2028 dans le cadre du programme de promotion et de développement du tourisme.

Selon le dernier rapport de l'Office général des statistiques, grâce aux politiques de visas favorables et aux programmes de promotion touristique, le Vietnam a attiré un nombre croissant de visiteurs internationaux. Au cours des sept premiers mois de 2025, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 12,23 millions, soit une hausse de 22,5% par rapport à la même période en 2024, retrouvant ainsi quasiment son niveau pré-pandémique avec 17,6 millions d’arrivées, en hausse de 39,5%.

Le Vietnam ambitionne de faire du tourisme un secteur clé de l’économie représentant 10 à 12% du PIB national. Pour y parvenir, la réforme des politiques de visa doit se poursuivre avec vigueur, devenant un véritable "vaccin institutionnel " qui stimule l’ensemble de la chaîne de valeur touristique, de l’aviation au transport terrestre, en passant par l’hébergement, la gastronomie et la culture.

Une politique de visa efficace fait que les voyageurs se sentent les bienvenus avant même leur arrivée. Elle n’a pas besoin de slogans grandiloquents pour séduire ; sa force réside dans son impact discret mais durable. Voilà le "levier souple" qui permettra au Vietnam d’élargir les portes de son intégration touristique dans la décennie à venir.

Nguyên Tùng/CVN