Vietnam - Russie : Diên Biên renforce sa coopération avec Saint-Pétersbourg

Dans le cadre de son voyage d'affaires en Russie, une délégation de Diên Biên (Nord), conduite par Trân Quôc Cuong, secrétaire du Comité provincial du Parti, a mené le 29 novembre de nombreuses activités à Saint-Pétersbourg, dont la signature d'un accord de coopération commerciale, économique, scientifique et technique, sociale et humaniste.

Le secrétaire du Comité du Parti de Diên Biên, Trân Quôc Cuong, a rencontré au Palais Smolnyi le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, qui a partagé ses bonnes impressions sur la province vietnamienne. Il a souligné que Saint-Pétersbourg occupait une place importante dans les relations entre le Vietnam et l'ex-Union soviétique ainsi que la Russie d'aujourd'hui. Depuis 2020 où le Vietnam est devenu un pays prioritaire dans les relations extérieures de Saint-Pétersbourg, la ville élargit ses relations avec les localités vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Selon le gouverneur Alexandre Beglov, la ville héroïque de la Grande Guerre patriotique 1941-1945 est très fière d'être jumelée avec la localité où l'armée et le peuple vietnamiens avaient mené une victoire qui "a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde".

Le gouverneur de Saint-Pétersbourg a proposé de nombreuses orientations prometteuses pour promouvoir la coopération, notamment dans l'éducation, l'économie, l'exportation de produits agricoles, le tourisme et surtout la préservation du patrimoine.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de discuter prochainement des orientations spécifiques de la coopération sur la base de l'accord de jumelage signé.

Le même jour, Alexandre Beglov et Trân Quôc Cuong ont inauguré l'exposition de photos ayant pour thème "Écho de Diên Biên". L'exposition comprend 57 photos documentaires réparties en 11 panneaux. En plus des photos documentaires, l'exposition présente également 22 croquis de l'artiste de première ligne, l'artiste du peuple Ngô Manh Lân, qui trace de manière réaliste le combat héroïque des soldats à Diên Biên, les images d’habitants travailleurs surmontant les bombes et la boue pour livrer de la nourriture et des munitions sur le champ de bataille.

Photo : VNA/CVN

Trân Quôc Cuong a estimé que l'exposition était l’opportunité non seulement d'honorer la victoire historique mais aussi de présenter aux amis internationaux la beauté et le potentiel de développement de Diên Biên aujourd'hui.

Dans la ville russe, la délégation vietnamienne a également étudié attentivement l'expérience en matière d'organisation d'expositions et de conservation et de restauration des sites historiques.

VNA/CVN