Relâcher dans la nature une tortue à tête jaune à Côn Dao

Le comité de gestion du Parc national de Côn Dao a récemment reçu et remis en liberté dans son habitat naturel une tortue à tête jaune ( Indotestudo elongata ), une espèce de tortues terrestres de la famille des Testudinidae , confiée par la Station radar 32 (Régiment 294, Division 367, Armée de l’air et de la défense anti-aérienne).

Il s’agit d’une femelle pesant 1,6 kg et mesurant 34 cm de long. Cette espèce est classée rare et menacée (Groupe IIB) selon le Décret N°84/2021 du 22 septembre 2021 du gouvernement. Après un examen de santé, l’animal a été relâché dans une forêt naturelle offrant une végétation dense, une source d’eau abondante et peu d’impact humain.

La tortue à tête jaune est inscrite dans le Livre rouge du Vietnam et sur la liste des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle joue un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes forestiers, mais sa population décline fortement en raison du braconnage et de la perte de son habitat.

