Le typhon Tapah apportera des pluies torrentielles à six provinces du Nord

Une dépression tropicale au-dessus du nord-est de la Mer Orientale s’est renforcée pour devenir le typhon n°7 de l’année, baptisé Tapah à l’échelle internationale, a fait savoir le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Bien que le typhon Tapah ne frappe pas directement le Vietnam, la zone dépressionnaire qu’il affaiblira devrait se déplacer vers l’ouest du pays, provoquant de fortes pluies dans les provinces du nord les 9 et 10 septembre.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, de fortes pluies frapperont probablement les provinces de Lang Son, Cao Bang, Tuyên Quang, Lào Cai, Diên Biên et Lai Châu (Nord).

Les provinces du Delta du fleuve Rouge connaîtront également des pluies importantes, bien que moins intenses que dans les zones montagneuses.

La moyenne région et les régions montagneuses du Nord pourraient connaître d’intenses pluies, avec des précipitations pouvant dépasser 100 mm en seulement 3 heures, exacerbant le risque de crues soudaines et de glissements de terrain dans les zones montagneuses, ainsi que d’inondations dans les zones basses et urbaines.

Le 7 septembre, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a publié une directive exhortant les provinces du Nord à préparer des mesures d’intervention en cas de fortes pluies, de glissements de terrain et de crues soudaines causés par les vestiges du Tapah.

Les autorités locales ont reçu pour instruction de surveiller de près la tempête, de contrôler strictement les sorties de bateaux et de procéder à des inspections et à des notifications rapides aux propriétaires et aux capitaines de bateaux, afin de leur permettre d’éviter ou de quitter les zones dangereuses en toute sécurité.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a signalé qu’à 5 heures du matin le 8 septembre, le Tapah approchait de la côte de la province du Guangdong, en Chine, avec des vents les plus forts près de son centre, avec des rafales de 89 à 117 km/h.

La tempête tropicale se déplace vers le nord-nord-ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h et devrait frapper la province du Guangdong le 8 septembre avant de s’affaiblir pour devenir une dépression tropicale, puis une zone dépressionnaire.

