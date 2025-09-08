Cinq pigeons de Nicobar parmi les plus beaux du monde regagnent le ciel à Côn Dao

La zone spéciale de Côn Dao, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), a remis le 6 septembre cinq pigeons de Nicobar, également appelé Nicobar à camail ( Caloenas nicobarica ), au conseil d’administration du parc national de Côn Dao.

Photo : VNA/CVN

Des habitants locaux ont repéré ces oiseaux à l’allure exceptionnelle pendant la migration et les ont signalés après avoir constaté qu’ils étaient blessés.

Le comité de gestion a déclaré que les pigeons seront relâchés dans la nature une fois complètement rétablis et capables de s’adapter à leur habitat naturel.

Le pigeon de Nicobar, est la seule espèce actuelle du genre Caloenas. Il tire son nom du fait qu’il réside principalement dans les îles Nicobar, archipel dans l’est de l’océan Indien.

D’une longueur de 31 à 41 cm pour une masse de 460 à 600 g, l’espèce a un plumage flamboyant, composé de nuances et de dégradés de gris, de bleu, de jaune, de vert et de reflets cuivrés, ainsi qu’une petite touche de blanc

Grégaire, cet oiseau se déplace en groupes d’îles en îles, y compris dans les endroits inhabités, pour y trouver sa nourriture qu’il recherche sur le sol des forêts denses. Ses grands yeux lui permettent de voir dans cette demi-obscurité.

Au Vietnam, l’espèce n’a été observée qu’à Côn Dao, principalement sur l’île de Bay Canh. Il habite principalement les forêts primaires, les mangroves et les petites îles, nichant généralement dans de grands arbres où il pond et couve ses œufs.

Sa beauté ne doit pas faire oublier que cet oiseau, comme de nombreux animaux, fait partie des espèces menacées. Le pigeon de Nicobar est l’une des six espèces d’oiseaux de Côn Dao inscrites dans le Livre rouge du Vietnam.

L’Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN) a placé le pigeon de Nicobar sur la liste rouge mondiale des espèces menacées. Il est classé dans la catégorie des espèces quasi-menacée.

