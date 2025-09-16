Une nouvelle résolution pour garantir durablement la sécurité énergétique nationale

Lors d’une conférence nationale consacrée à la mise en œuvre de plusieurs résolutions majeures du Politburo, tenue le 16 septembre à Hanoï, le président de la Commission centrale des politiques et stratégies du Parti, Nguyên Thanh Nghi, a souligné l’importance de la Résolution N°70-NQ/TW, adoptée le 20 août 2025 sur la sécurité énergétique nationale à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Cette résolution illustre une vision stratégique en opérant un changement de paradigme : passer de la notion d’"assurer l’approvisionnement" à celle d’"assurer une sécurité énergétique solide et proactive", avec une approche de long terme, globale et multidimensionnelle.

Elle met l’accent sur la diversification des sources et des technologies, le développement des énergies renouvelables, du gaz naturel liquéfié (GNL), de l’hydrogène et du nucléaire civil moderne. Elle encourage également la recherche-développement et la localisation des technologies, afin de bâtir une chaîne de valeur énergétique nationale.

La Résolution 70 place la sécurité énergétique au cœur du développement économique et social, en lien étroit avec la défense, la protection de l’environnement et le respect des engagements internationaux, notamment l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Elle prévoit la constitution de réserves stratégiques, le déploiement d’infrastructures de transport intelligentes et intégrée ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique.

Sept groupes de missions et solutions sont définis, a précisé M. Nghi. Le premier insiste sur le renforcement du rôle dirigeant du Parti, de la gestion de l’État et de la participation de l’ensemble du système politique et de la population. Le développement énergétique national doit être considéré comme une mission centrale et constante, nécessitant une mobilisation générale et un changement de comportement dans l’utilisation de l’énergie, avec la promotion de pratiques économes et respectueuses de l’environnement dans toute la société et les entreprises.

Le deuxième concerne l’amélioration du cadre institutionnel et des politiques pour en faire un avantage compétitif et un moteur du développement énergétique.

Les autres solutions portent sur le développement des capacités de production et des infrastructures, la garantie de la sécurité énergétique face à la croissance, la promotion des économies d’énergie, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique.

Pour la mise en œuvre, la résolution répartit les responsabilités entre six grands groupes d’organes : comités du Parti et autorités locales ; comité du Parti de l’Assemblée nationale ; comité du Parti du gouvernement ; comité du Parti du Front de la Patrie et des organisations de masse ; la commission centrale de propagande et de mobilisation du Parti et la commission centrale de politiques et de stratégie du Parti, a-t-il conclu.

