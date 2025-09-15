Protection de la couche d’ozone : solutions de refroidissement durables

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a organisé ce lundi 15 septembre un atelier à l'occasion de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone 2025.

Photo : ND/CVN

Intitulé "40 ans de la Convention de Vienne : de la science à l'action globale", l'événement avait pour thème "Actions en faveur de la couche d'ozone vers une transition verte : promouvoir la coopération intergouvernementale et public-privé".

Lors de son intervention, le vice‑ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Lê Công Thành, a rappelé que le Vietnam a adhéré à la Convention de Vienne et au Protocole de Montréal depuis 1994.

Au cours de ces plus de trois décennies, grâce au soutien actif de la communauté internationale, notamment le Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal, la Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, le pays a réussi à éliminer de nombreuses substances appauvrissant la couche d'ozone. Il a également géré, puis réduit les HCFC (composés utilisés comme agents de refroidissement et propulseurs) et les HFC (gaz synthétiques pour la climatisation et la réfrigération) conformément aux engagements du calendrier, a précisé le vice-ministre Lê Công Thành.

Cette coopération a également permis aux entreprises de passer à des technologies climato‑compatibles, de promouvoir des solutions de refroidissement durables et le Vietnam a également rejoint l’Engagement international pour le refroidissement global en 2023, a précisé le vice-ministre Lê Công Thành.

Parallèlement, le Vietnam a renforcé sa législation sur la protection de la couche d’ozone afin de mieux réguler les substances contrôlées. Ce cadre juridique est désormais un fondement important pour relier efficacement la protection de l’ozone à d’autres priorités nationales telles que la gestion des émissions de gaz à effet de serre et la réalisation des objectifs de transition verte.

Selon les données du Secrétariat international pour l'ozone, à la fin août 2025, le Vietnam a réduit l'équivalent de 240 millions de tonnes de CO₂ grâce à ses actions de gestion et d'élimination des substances contrôlées par le Protocole de Montréal. Pour les prochaines années, le pays prévoit de réduire directement 11,2 millions de tonnes de CO₂ équivalent d'ici 2045, à travers son Plan national de gestion et d'élimination des substances contrôlées.

Si des mesures supplémentaires sont mises en œuvre, telles que la gestion progressive des équipements vers l’usage de substances à potentiel de réchauffement global faible ou nul, la gestion du cycle de vie via collecte, recyclage, réutilisation et destruction appropriée, et la promotion de solutions de refroidissement durables, les émissions de gaz à effet de serre pourront être réduites bien davantage, contribuant à l’objectif d’émissions nettes nulles d’ici 2050.

"Ces résultats montrent que le Vietnam suit le bon chemin dans la mise en œuvre de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal, et qu’il coopère activement avec les autres pays du monde", a affirmé le vice‑ministre Lê Công Thành.

De son côté, Tina Chondraki Birmpili, directrice exécutive du Fonds multilatéral pour l'application du Protocole de Montréal, a estimé que la Journée internationale de 2025 est une opportunité de célébrer les acquis et de réaffirmer la détermination à continuer d'agir. Elle a qualifié la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal de succès majeurs de la coopération environnementale mondiale, qui ont permis d'éliminer efficacement les substances appauvrissant la couche d'ozone et de contrôler progressivement les HFC grâce à l'Amendement de Kigali.

Elle a insisté sur le fait que le Protocole de Montréal aide aussi à ralentir le réchauffement climatique, car de nombreuses substances qu'il cible sont également des gaz à effet de serre. Concernant leur coopération avec le Vietnam, elle a déclaré : "Nous avons soutenu environ 90 projets au Vietnam, qui seront menés jusqu’en 2026. Nous continuerons de renforcer notre partenariat pour un avenir meilleur".

Lors de l’atelier, les participants ont échangé sur divers enjeux : mise en œuvre du Protocole de Montréal par le Vietnam et ses contributions aux objectifs climatiques globaux ; coopération gouvernementale ainsi que public‑privé dans les actions de protection de la couche d’ozone et un refroidissement durable ; outils de conformité et de suivi du Protocole de Montréal, en particulier la gestion et élimination des HCFC (phase III) et des déchets de HFC selon l’Amendement de Kigali (phase I) ; gestion du cycle de vie des substances contrôlées et suivi technique numérique ; mobilisation de financements pour des solutions de refroidissement durables ; initiatives privées de collecte, recyclage et usage des substances contrôlées ; guidage des entreprises pour la déclaration douanière de ces substances ; technologies de recyclage et potentiel de compensation carbone des substances contrôlées…

VNA/CVN