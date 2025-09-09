À la rescousse du langur de Delacour

Le développement juridique prend racine alors que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement prévoit de réviser la Loi sur la biodiversité, afin d’éliminer les réglementations obsolètes et de renforcer la protection des écosystèmes fragiles du pays.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Phung Duc Tiên a déclaré à VietnamPlus que la préservation de la biodiversité ne concerne pas uniquement la nature, mais est essentielle au développement durable.

"Pour parvenir à un développement vert, il est impératif de ne pas sacrifier l’environnement au profit de gains économiques", a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’un cadre juridique modernisé.

"Si nous n’avons pas encore mis en place un cadre juridique adéquat pour la conservation et la biodiversité, il doit être révisé et actualisé".

Le Vietnam abrite une biodiversité remarquablement riche, mais les préoccupations environnementales croissantes, alimentées par l’urbanisation et l’industrialisation rapides, exercent une pression croissante sur les habitats naturels.

Le vice-ministre Phùng Duc Tiên a souligné que les enseignements tirés d’autres pays montrent à quel point la restauration peut s’avérer coûteuse et difficile une fois les écosystèmes dégradés.

"Pour protéger et conserver la biodiversité, la première priorité est de garantir un cadre juridique solide", a-t-il indiqué, ajoutant que les prochaines modifications concerneront non seulement la Loi sur la biodiversité, mais aussi les décrets et circulaires connexes.

Le responsable a déclaré qu’une mise en œuvre rigoureuse devait suivre, soutenue par un personnel qualifié, des capacités techniques adéquates et un soutien financier suffisant.

Citant des images saisissantes de grues volant dans la fumée des brûlages de paille dans le Delta du Mékong et des montagnes calcaires marquées par l’exploitation minière à Kim Bang, aujourd’hui rattachée à la province de Ninh Binh, il a appelé les autorités locales à accorder à la conservation l’attention qu’elle mérite dans le cadre de la stratégie de développement vert du Vietnam.

"Nous disposons d’une biodiversité et d’une faune rare, mais si nous ne parvenons pas à les protéger, à les préserver et à les valoriser, cela affectera non seulement le développement socio-économique, mais aussi la défense et la sécurité nationales. Les images des grues et de l’exploitation du calcaire nous rappellent également la nécessité d’être responsables et de sensibiliser à la conservation", a-t-il déclaré.

Le Dr. Lê Van Huu, directeur adjoint du Département de la conservation de la nature et de la biodiversité du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a déclaré que la biodiversité du Vietnam est très diversifiée et constitue un "havre de paix" essentiel.

"Lorsque le pays était encore pauvre, beaucoup considéraient la biodiversité et la faune comme ordinaires. Mais une fois que les conditions s’améliorent, elles deviennent extrêmement importantes. Par conséquent, la conservation doit recevoir toute l’attention nécessaire", a-t-il déclaré.

Concernant les propositions des agences et organisations de conservation visant à créer une réserve pour le langur de Delacour, le Dr Lê Van Huu a affirmé que le Département de la conservation de la nature et de la biodiversité soutenait la création de la zone de conservation de l’espèce et de l’habitat de Kim Bang pour le langur de Delacour.

Selon le Département des forêts et le Département de la protection des forêts, la zone de conservation de l’espèce et de l’habitat de Kim Bang pour le langur de Delacour, espèce en danger critique d’extinction, présent uniquement dans la région de Kim Bang, doit être créée indépendamment.

