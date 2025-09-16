Le Vietnam et Singapour unissent leurs efforts pour appliquer l’Accord de Paris

Les gouvernements vietnamien et singapourien ont signé le 16 septembre un accord sur la mise en œuvre de l’article 6 de l’Accord de Paris sur le climat.

>> Le Vietnam et Singapour renforcent leur partenariat stratégique global

>> Un "nouvel ensemble de compétences" pour accroître la valeur du Vietnam dans l’ère de progrès

>> Un expert singapourien partage la clé pour que le Vietnam surmonte les défis de la nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

L’accord a été signé en ligne par le ministre vietnamien par intérim de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, et la ministre singapourienne du Développement durable et de l’Environnement, également ministre chargée des Relations commerciales, Grace Fu.

Cette signature confirme le rôle pionnier et l’engagement fort des deux pays en matière de coopération internationale sur les marchés du carbone, contribuant ainsi de manière significative aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

S’exprimant lors de la cérémonie, Trân Duc Thang a souligné que l’accord fournit un cadre juridique bilatéral permettant aux organisations et entreprises vietnamiennes d’enregistrer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de générer des crédits carbone reconnus et transférables à Singapour. Il a décrit cet accord comme une avancée majeure qui permettra de débloquer de nouveaux financements climatiques, de favoriser les investissements dans les technologies de pointe, de promouvoir la réduction des émissions, la transition vers les énergies propres et l’agriculture intelligente et durable, tout en progressant vers une économie circulaire.

Le ministre vietnamien a exprimé l'espoir que les entreprises singapouriennes coopéreront activement et investiront dans des projets au Vietnam afin de générer des crédits carbones de haute qualité, contribuant ainsi à façonner un marché régional du carbone au sein duquel le Vietnam et Singapour jouent un rôle moteur et fédérateur.

Pour sa part, Grace Fu a déclaré que la signature de cet accord marque un nouveau domaine de coopération important entre les deux pays et ouvre de nouvelles perspectives dans la transition vers une économie bas carbone.

La ministre singapourienne s’est dite confiante que cet accord favorisera les activités d’atténuation des gaz à effet de serre, renforcera la coopération régionale pour relever les défis urgents liés au changement climatique et ouvrira de nouvelles voies vers le développement durable.

Les informations détaillées sur les processus d’approbation des projets et la liste des méthodologies éligibles seront annoncées en temps voulu. La coopération bilatérale entre les deux pays devrait promouvoir les activités de réduction des émissions, attirer les flux de capitaux internationaux au Vietnam et apporter des bénéfices tangibles aux communautés locales, notamment la création d’emplois, un meilleur accès à l’eau potable, une sécurité énergétique renforcée, une diminution de la pollution environnementale et le développement durable.

VNA/CVN