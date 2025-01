Une figure de l’amitié Vietnam - Belgique

Vivant à Bruxelles depuis 2012, Quỳnh Iris Nguyên - de Prelle, écrivaine et poète s’est illustrée par de nombreuses contributions à resserrer les relations d’amitié entre les peuples vietnamiens et belges. Elle a participé activement à des activités communautaires à Bruxelles.

En tant que poète, écrivaine et artiste indépendante, Quỳnh Iris Nguyên - de Prelle, née en 1981, est la fondatrice du Centre interculturel Vietnam et Pacifique à Bruxelles (IVB). Elle y a organisé de nombreuses activités d’échange culturel telles que des rencontres d’artistes vietnamiens, un programme de présentation de la riziculture et de la cuisine traditionnelle à base de riz vietnamien avec le chef d'origine italienne Fausto Grossi Terenzio, des expositions sur la culture vietnamienne ou encore des ateliers sur la gastronomie nationale.

En octobre 2024, en tant que membre du Parti “Les Engagés", Quỳnh est devenue pour la première fois l’une des candidats d’origine vietnamienne à l’élection du Conseil populaire de la commune de Woluwe - Saint - Lambert de Bruxelles. "Lors de ma campagne électorale, j'ai participé et réalisé de nombreux projets pour la communauté, dont plusieurs sont toujours en cours", a-t-elle partagé.

Bien qu’assez occupée, elle est prête à participer aux activités culturelles et communautaires liant les peuples du Vietnam et de la Belgique. Elle est une des fondatrices de l’Association des entreprises vietnamiennes en Belgique (AEVB) qui a vu le jour début novembre dernier dans la capitale belge. "Quỳnh Iris Nguyên - de Prelle a largement contribué à la naissance de l’AEVB. Elle est par ailleurs membre du Comité exécutif de l’Association générale des Vietnamiens en Belgique pour le mandat 2023-2026", a dit Dào Hông Hai, vice-présidente de l’AEVB.

Liens culturels

Lors du Nouvel An lunaire (Têt) du Vietnam, Quynh a transformé sa maison en petite salle d’exposition pour présenter le us et coutume vietnamiens aux membres de sa famille. "Cela permet à mon mari belge, mes enfants et mes beaux-parents de mieux comprendre la culturelle traditionnelle vietnamienne. Je suis très heureuse d’accueillir le Têt vietnamien à l’étranger", a-t-elle confié. Depuis 2020, elle organise des expositions en ligne ayant pour thème "La philosophie du Têt vietnamien".

"Quỳnh a toujours été un membre actif de l’Union générale des Vietnamiens en Belgique. Depuis la fondation du Centre interculturel Vietnam et Pacifique à Bruxelles (IVB), elle a régulièrement organisé des activités liées à la promotion de la culture vietnamienne en Belgique, en soutenant la chaîne Viêt Happiness Station dans l'ouverture de la Bibliothèque Vietnamienne à Bruxelles, en organisant des rencontres avec des auteurs vietnamiens, en collaborant avec de nombreuses organisations et individus pour promouvoir la cuisine vietnamienne, ou encore en encourageant les dons aux programmes caritatifs de la communauté vietnamienne en Belgique en soutien à la Patrie...", a souligné Kiêu Bich Huong, co-fondatrice de la chaîne Youtube Viêt Happiness Station, canal d’information pour les Vietnamiens à l'étranger, basée en Belgique et fondatrice du projet d'installation de bibliothèques dans les restaurants vietnamiens.

Attentive aux enjeux contemporains tels que le changement climatique, l'égalité des sexes, la santé et la psychologie des femmes et des filles, Quynh Iris s’engage bénévolement dans des activités sociales pour l'éducation des enfants. Elle a participé aux programmes de l’Association des femmes vietnamienne en Belgique et de l'Union européenne des femmes. Depuis 2019, elle a également participé au mouvement "Marcher pour le changement climatique" à Bruxelles avec des dizaines de milliers de personnes.

Avant l’installation à Bruxelles, de 2003 à 2012, Quynh Iris a travaillé dans les secteurs de la production de films indépendants et de la communication au Vietnam. En 2007-2008, elle a reçu une bourse d’étude sur la production cinématographique du Fonds Ford.

Œuvres littéraires

Six de ses recueils de poèmes en vietnamien Song tử (Gémeaux), Buổi sáng phủ định (Matinée négative), Người mang nước (Verseau), Biến đổi khí hậu (Changement climatique), Mùa biến dị 21 (Variante 21) et tiếng việt ont été publiés au Vietnam et mis en vente en ligne sur le site amazon.com. Ces ouvrages ont été présentés dans certaines bibliothèques d’universités américaines telles qu’Harvard, ainsi qu’en Europe et en Australie.

Le poème Nỗi buồn trên cây (Tristesse dans l'arbre) de Quynh Iris a été adapté en court-métrage du même nom par la réalisatrice vietnamienne Hoàng Trân Minh Duc. C’est l'un des rares courts-métrages vietnamiens à avoir été sélectionné pour être projeté au Short Film Corner du Festival de Cannes 2013.

De nombreux poèmes de Quynh ont été traduits en français, en anglais, en néerlandais, en arabe, en japonais, etc.

"Je suis très fière de lire mes poèmes en vietnamien lors de festivals culturels et poétiques à Bruxelles et dans de nombreuses autres villes belges", a-t-elle déclaré.

Elle a proposé de nombreuses activités philanthropiques telles que des dons de bibliothèques au lycée Bim Son (province de Thanh Hoa), à l'école Phu Son 1 (province de Bac Giang) au Vietnam et dans le cadre du programme "Friends for Vietnamese Kids" en Belgique.

Quỳnh Iris Nguyen - De Prelle personnifie une "passerelle" culturelle Vietnam - Belgique, contribuant à consolider les relations bilatérales.

