Connexion des entreprises et promotion de la coopération Vietnam - Belgique

>> La Fête de la mi-automne à Bruxelles, beau moment de retrouvailles et de partage

>> Vietnam - Belgique : rendre hommage au défunt professeur de droit Jean Salmon

>> Rendez-vous au Festival culturel et gastronomique Vietnam - Belgique 2024 à Hai Phong

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Service commercial du Vietnam en Belgique, en collaboration avec le Département de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), l'Alliance Belgique - Vietnam (BVA), ainsi que les agences de promotion du commerce des régions belges, le forum a réuni de nombreux représentants de haut niveau des deux parties. C’est l’occasion de créer des opportunités pour les entreprises vietnamiennes de présenter leurs produits et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération.

Prenant la parole, Andries Gryffoy, vice-président du Sénat belge et président de la BVA, a affirmé que le Vietnam émerge comme l'une des destinations les plus dynamiques et attrayantes pour les investisseurs étrangers. Ce pays joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique. Il a souligné que la stabilité économique et politique, la position stratégique, l'intégration mondiale croissante du commerce, ainsi qu'une population jeune et qualifiée, sont des facteurs clés qui renforcent l'attractivité du Vietnam au niveau international. "L'identité culturelle unique et captivante du Vietnam est un atout majeur qui attire l'attention des entrepreneurs belges", a-t-il ajouté.

Cet attrait se manifeste par une coopération de plus en plus approfondie entre les deux pays, avec 95 projets belges au Vietnam représentant un capital total d’environ 1,1 milliard d'USD. M. Gryffoy a également souligné l'importance stratégique de la Belgique, avec ses grands ports et ses infrastructures de transport développées, en tant que porte d'entrée clé pour les marchandises vietnamiennes en Europe.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, chef de la Mission vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), Nguyên Van Thao, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats croissants de la coopération bilatérale. Il a souligné que le potentiel et le besoin de coopération restent importants, notamment dans des secteurs tels que la logistique, les ports et les énergies renouvelables.

Lors de l’événement, les représentants des entreprises belges ont partagé des remarques concernant les opportunités et les défis de faire des affaires au Vietnam.

François Coloval, directeur de South Export Alliance, a insisté sur l’importance, pour les entreprises vietnamiennes entrant dans le marché belge, de bien comprendre les réglementations, étant donné que la Belgique se compose de trois régions ayant chacune des gouvernements différents : la région néerlandophone, la région francophone et la région germanophone.

Cet homme d’affaires belge a reconnu les progrès remarquables du Vietnam dans le domaine de la production, notamment en termes de professionnalisme et de qualité des produits. Cependant, il a également relevé certains défis liés à l'exportation vers l'Europe, principalement en ce qui concerne les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage, spécifiques à chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Malgré ces défis, M. Coloval a salué la coopération avec les partenaires vietnamiens et a estimé que le Vietnam dispose d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres pays de la région. Notamment, l'Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) a renforcé la compétitivité du Vietnam, facilitant les investissements au Vietnam et l’expansion du marché, qui reste relativement nouveau et difficile d'accès. "Par rapport aux autres pays de la région, le Vietnam possède actuellement un avantage concurrentiel très important", a-t-il ajouté.

Elyse Kneller, représentante du cabinet d'avocats VBB, a partagé des informations importantes concernant les règlements de l'UE sur la déforestation et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM). Elle a insisté sur le fait que les entreprises exportatrices vietnamiennes doivent respecter scrupuleusement ces règles afin d’assurer non seulement la légalité de leurs affaires, mais aussi d’accroître leur compétitivité sur le marché européen.

Pour sa part, Natalia Yerashevich, représentante du groupe Ohana spécialisé dans le développement durable, a déclaré que l'industrie textile de l'UE est soumise à une réglementation stricte. De nombreuses lois ont déjà été adoptées et d'autres sont en cours d'élaboration. Pour répondre aux exigences de plus en plus strictes du marché européen, les producteurs de textile vietnamiens doivent suivre de près les évolutions législatives de l'UE.

L'une des nouvelles régulations à venir impose des critères de conception écologique, notamment l'utilisation d'une certaine proportion de matériaux recyclés dans les produits. De plus, un "passeport numérique" sera bientôt obligatoire pour tous les produits textiles exportés vers l'Europe.

À cette occasion, Đào Hông Hai, directrice de la chaîne de restaurants Hanoi Station à Bruxelles, a annoncé la création de l’Association des entreprises vietnamiennes en Belgique. Cette organisation vise à promouvoir la coopération et les échanges commerciaux entre les deux marchés.

La délégation des entreprises vietnamiennes, dirigée par Trân Phu Lu, directeur du Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville, a présenté de nombreux produits vietnamiens uniques au marché belge, tels que thés aux herbes, épices et produits à base de noix de coco, un arbre très populaire dans le delta du Mékong.

Le Forum des entreprises Vietnam - Belgique a réussi à établir une plateforme pour que les entreprises des deux pays discutent de stratégies de coopération à long terme, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités de collaboration dans l’avenir.

VNA/CVN