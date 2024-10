Rendez-vous au Festival culturel et gastronomique Vietnam - Belgique 2024 à Hai Phong

Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse donnée le 9 octobre, l'ambassadeur de Belgique au Vietnam, Karl Van Den Bossche, a souligné l'importance de ce Festival comme plateforme de partage culturel entre la communauté belge et les résidents locaux, tout en promouvant la coopération économique et touristique.

L'ambassadeur a mis en lumière les relations diplomatiques et la coopération étroite entre le Vietnam et la Belgique au cours de plus de cinq décennies. Il a notamment mentionné la coopération actuelle entre les deux pays dans les domaines du changement climatique, de l'économie verte et de la logistique. La zone industrielle Deep C, organisatrice de l'événement, représente le plus grand projet d'investissement belge au Vietnam, avec un capital total de plus d'un milliard de dollars.

Selon Nguyên Thi Bich Dung, directrice du Département des affaires extérieures de Hai Phong, ce festival serait l'occasion pour présenter aux amis et investisseurs nationaux et étrangers l'image de la terre et de la population de Hai Phong, notamment ses politiques d'incitation à l'investissement et son climat d'affaires favorable.

Le Festival offrira aux visiteurs l'opportunité de découvrir la riche tradition brassicole belge, reconnue comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Les participants pourront déguster une trentaine de bières belges, de chocolats et de spécialités culinaires de ce pays européen.

En outre, le programme comprendra trois spectacles musicaux ainsi qu'un séminaire axé sur l'innovation et le développement durable.

Établie en 1997 à Hai Phong, Deep C s'est imposée comme l'une des zones industrielles les plus performantes de la ville. Elle abrite actuellement les sièges de plusieurs entreprises de renommée mondiale, notamment Pegatron (Taïwan, Chine), Bridgestone (Japon), et la multinationale Tesa.

VNA/CVN