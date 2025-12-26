La séance préparatoire du XIe Congrès national d’émulation patriotique

La séance préparatoire du XI e Congrès national d’émulation patriotique s’est tenue dans l’après-midi du 26 décembre au Centre national des conférences, à Hanoï.

>> Le PM souligne l’importance du XIe Congrès national de l’émulation patriotique

>> La délégation des délégués rend hommage au Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Elle s’est déroulée en présence de Vo Thi Anh Xuân, membre du Comité central du Parti, vice-présidente de la République, première vice-présidente du Conseil central de l’émulation et des récompenses et cheffe du Comité d’organisation du 11ᵉ Congrès national d’émulation patriotique.

Le ministre de l'Intérieur, Dô Thanh Binh, a présenté un rapport détaillé sur la composition des délégués. Le XIe Congrès réunit un total de 2,223 participants, dont 2,025 délégués officiels répartis en 105 délégations.

Il a souligné le caractère inclusif de ce rassemblement, qui compte 24,14% de femmes, 25,3% de jeunes et 9,8% de représentants des minorités ethniques. En outre, 41 délégués représentent la diaspora vietnamienne ou des personnalités étrangères ayant contribué de manière significative au développement du Vietnam.

Dô Thanh Binh a aussi précisé que la majorité des participants (63,3 %) sont des « travailleurs directs ». Parmi les participants figurent 139 Héros des Forces armées populaires et Héros du Travail, 138 représentants éminents de divers secteurs (scientifiques, écrivains, artisans, journalistes et vétérans).

Photo : VNA/CVN

Le Congrès se distingue cette année par la doyenne Nguyên Thi Binh (98 ans), Héros du Travail et ancienne vice-présidente de la République, un figure historique de la diplomatie vietnamienne.

À l'opposé, la relève est représentée par cinq délégués âgés de seulement 11 ans. Ces élèves de sixième, originaires de provinces diverses comme Cân Tho, Hà Tinh ou Cao Bang, symbolisent l'excellence éducative et la transmission des valeurs d'émulation patriotique aux plus jeunes générations.

VNA/CVN