XIe Congrès national d'émulation patriotique

La délégation des délégués rend hommage au Président Hô Chi Minh

L’après-midi du 26 décembre à Hanoï, une délégation de participants au XI e Congrès national d’émulation patriotique a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Photo : VNA/CVN

La délégation comprenait notamment la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, également cheffe du comité d’organisation du Congrès, l’ancienne vice-présidente Truong My Hoa, ainsi que de hauts responsables de ministères, de secteurs et de collectivités locales.Les délégués ont exprimé leur profonde gratitude et leur respect sincère pour les immenses contributions du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Dans l’après-midi, les participants ont également pris part à la session préparatoire du Congrès.En marge de l’événement, plusieurs activités sont prévues, dont des expositions photographiques mettant en valeur les réalisations du pays après 40 ans de Renouveau (Dôi Moi), des rencontres avec des figures exemplaires, ainsi que des cérémonies d’hommage aux Héros du Travail et aux Héros des Forces armées populaires.

Placée sous le thème "Émulation pour l’innovation, la créativité et l’accélération vers une ère de développement puissant, civilisé et prospère", cette édition du Congrès se tiendra au Centre national des conventions à Hanoï.

Elle vise à dresser le bilan de la période 2021-2025 et à définir les orientations pour la période 2026-2030, conformément à l’esprit du XIIIe Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, y prononcera un discours d’orientation, tandis que le Premier ministre Pham Minh Chinh lancera les mouvements d’émulation pour la nouvelle étape.

L’événement réunit 2.223 délégués, parmi lesquels figurent des figures d'émulation, d’excellence, des modèles exemplaires, des Vietnamiens de l’étranger ainsi que des personnalités internationales ayant contribué au développement du pays.

VNA/CVN