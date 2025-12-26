Le PM souligne l’importance du XIe Congrès national de l’émulation patriotique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté vendredi 26 décembre les préparatifs et assisté à une répétition générale du XI e Congrès national de l’émulation patriotique, soulignant l’importance d’organiser cet événement avec dignité, inspiration et un fort impact.

Le chef du gouvernement, membre du Politburo et président du Conseil central de l’émulation et des récompenses, a passé en revue tous les aspects de la préparation du congrès, notamment la décoration, l’accueil et le protocole, la logistique et les services de soutien.Il a également examiné les expositions mettant en lumière les remarquables réussites socio-économiques du pays après près de 40 ans de rénovation, ainsi que les expositions de photos et les œuvres de propagande illustrant les mouvements d’émulation patriotique à travers le pays.

La salle principale, la scène centrale et l’agencement général du site ont également fait l’objet d’un examen attentif. À noter que le Premier ministre et les officiels qui l’accompagnaient ont observé et approuvé l’intégralité du programme du congrès, y compris les spectacles culturels d’ouverture, les reportages documentaires sur les mouvements d’émulation et les échanges interactifs avec des individus et des collectifs exemplaires.

Soulignant que la réussite du congrès va permettre non seulement de créer une dynamique positive en matière d’émulation patriotique, mais aussi d’acquérir une expérience précieuse pour la préparation du XIVe Congrès national du Parti, le dirigeant a demandé des ajustements et des améliorations concernant la décoration, les expositions et les spectacles artistiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le fait que l’événement devait insuffler un climat d’unité, diffuser le patriotisme, la volonté de s’élever socialement et l’aspiration à contribuer, inaugurant ainsi une nouvelle ère d’émulation pour bâtir une nation prospère, civilisée et heureuse, résolument tournée vers le socialisme.Il a également appelé à un examen approfondi et équilibré des mouvements d’émulation dans tous les secteurs, domaines, régions et groupes sociaux, afin de garantir leur continuité et leur parfaite conformité avec les orientations du Parti et les directives gouvernementales.

Placé sous le thème "L’émulation au service de l’innovation, de l’accélération et du progrès pour faire entrer la nation dans une ère de prospérité, de civilisation et de force", le XIe Congrès national de l’émulation patriotique se tiendra au Centre national des congrès de Hanoï les 26 et 27 décembre. Il réunira 2.223 participants, dont 198 invités et 2.025 délégués officiels.

Ce congrès permettra de dresser le bilan des mouvements d’émulation patriotique des cinq dernières années, de rendre hommage aux collectifs et aux individus les plus remarquables et de lancer de nouveaux mouvements pour la période à venir.

