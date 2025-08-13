Lancement de la vidéo clip Engagé pour la paix

La chanteuse Nguyên Duyên Quynh a lancé le 12 août à Hanoï le vidéo clip Nguyện thề vì bình yên (Engagé pour la paix), titre composé par le musicien Nguyên Van Chung et réalisé par Dang Xuân Truong.

Photo : BTC/CVN

La vidéo clip Nguyện thề vì bình yên dont le journal Thê thao & van hoa (Sports & Culture) relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) fait la couverture médiatique, a été lancé à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de la Police populaire (19 août), à l'approche du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale (2 septembre). Un hommage simple et solennel aux forces de police populaires, illustrant leur beauté, leur discipline et leur esprit de service au peuple en temps de paix.

"Le public connaît le musicien Nguyên Van Chung et la chanteuse Duyên Quynh à travers de nombreuses chansons sur la Patrie, dont la plus célèbre est +Viết tiếp câu chuyện hòa bình+ (Poursuivre l’histoire de la paix). Le musicien Nguyên Van Chung accompagne également le journal +Thê thao & van hoa+ en tant qu'ambassadeur inspirant du prix pour les enfants Dê mèn 2025. Cette fois, le musicien Nguyên Van Chung et la chanteuse Duyên Quynh racontent une autre histoire, tout aussi belle et touchante, celle de la gratitude envers les forces de police populaires", a dit Nguyên Thiên Thuât, rédacteur en chef du journal Thê thao & van hoa.

Il a également souligné : "Ce clip est sorti à un moment où tout le pays attendait avec joie le 80e anniversaire de la Révolution d’août et la Fête nationale, comme un bouquet de fleurs offert - pas seulement un bouquet aux couleurs splendides, mais un bouquet fait d’affection, de responsabilité et de gratitude".

Une œuvre significative

L'inspiration pour ce clip est venue sous le soleil brûlant d’avril, au cœur des intenses journées d’entraînement des unités des forces armées et de la police participant au grand défilé pour la 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril). Le musicien Nguyên Van Chung a pu voir de près les heures d’étude, les entraînements de tir, les pratiques d’arts martiaux et le rythme régulier des pas. Il a pu y observer la concentration, la sueur persistante et la fierté silencieuse sur les visages des soldats de la police.

Selon le musicien, la chanson n’est pas née d’une tâche, mais d’un besoin intérieur face à la réalité. Cette inspiration a rencontré le flux créatif constant de la chanteuse Nguyên Duyên Quynh, qui vient de lancer le projet "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", visitant régulièrement les unités des forces armées et de la police et les terrains d’entraînement pour y chanter, y écouter et faire preuve d’empathie.

Photo : BTC/CVN

Nguyên Duyên Quynh a obtenu son diplôme du Département de chant du Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville en 2015. Une fois diplômée, elle a travaillé à l’Orchestre symphonique d’opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO). En 2019, elle a remporté le deuxième prix du concours "Groupe musical puissant" et la même année, elle était la championne de la 3e saison du concours "Người kể chuyện tình" (Conteur d’histoires d'amour). Outre le chant, Duyên Quynh double des films et compose de la musique.

Le représentant de l’équipe de production du vidéo clip a déclaré avoir bénéficié d’un soutien considérable de la part des enseignants et des étudiants du Collège de sécurité populaire I. De nombreuses scènes ont été tournées de manière réaliste sur les lieux d’entraînement, dans les amphithéâtres, les stands de tir et les arènes d’arts martiaux.

Photo : TH/CVN

Selon le réalisateur Dang Xuân Truong, le clip n’est pas seulement une série de scènes illustrant les paroles du chant, mais plutôt un court métrage où les images deviennent un langage émotionnel, la lumière la matière des souvenirs avec un rythme de montage qui suit de près celui des entraînements sur le terrain. "Nous n’avons pas recréé l’héroïsme en arrière-plan, mais nous avons laissé transparaître la détermination dans le regard, les pas et la sueur", a-t-il partagé.

Au-delà de la couverture médiatique, le rôle du journal Thê thao & van hoa est de soutenir, de connecter et de diffuser proactivement le vidéo clip dès sa finalisation. Cette approche réduit la distance entre l’artiste, l’œuvre et le public, permettant au message artistique d’atteindre le bon public, au bon moment, tout en ouvrant la voie à des projets riches en valeurs humanistes, historiques et culturelles.

Les chiffres de la vidéo clip Engagé pour la paix 72 heures (3 jours) : Le musicien Nguyên Van Chung a composé et finalisé la chanson. 1 jour : La chanteuse Duyên Quynh a suivi une formation avant le tournage. 3 jours (du 28 au 30 juillet 2025) : Tournage continu du vidéo clip. 65 personnes : Nombre total de cadres, d’enseignants et d’étudiants participant au vidéo clip (Collège de sécurité populaire I ; unité des femmes officiers de police spéciales ; unités des forces de police populaires participant au grand défilé pour le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril). Zéro dông : le projet est mené dans un esprit de camaraderie. 12 août 2025 : Date de sortie de la vidéo clip.

Quê Anh/CVN