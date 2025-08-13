Le festival artistique "Mélodies d’automne" 2025 attendu à Hô Chi Minh-Ville

Le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, l’Institut Goethe de Hô Chi Minh-Ville ainsi que le Ballet, l’Orchestre symphonique et l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville (HBSO), ont tenu une conférence de presse conjointe pour annoncer la 14ᵉ édition du Festival artistique Mélodies d’automne en 2025.

Selon Lê Ha My, directeur du HBSO, cette 14ᵉ édition se déroulera sur dix jours, du 15 au 24 août 2025, avec sept programmes artistiques et de nombreux ateliers académiques dans les domaines de la symphonie, de la musique de chambre, du chant lyrique et du ballet.

Chaque soirée offrira une atmosphère unique : des symphonies classiques européennes, des œuvres de musique de chambre raffinées, des arias célèbres, ainsi que des compositions marquantes du Vietnam.

Pour la première fois à Hô Chi Minh-Ville, le public pourra découvrir deux événements majeurs : un extrait du célèbre ballet Swan Lake (Le Lac des cygnes), chorégraphié par la Norvégienne Johanne Jakhelln Constant, et la Symphonie n° 1 Titan du compositeur autrichien Gustav Mahler, interprétée par l’orchestre symphonique du HBSO sous la direction du chef d'orchestre Lê Ha My.

Le festival proposera également une série de concerts exceptionnels avec la participation de nombreux artistes internationaux talentueux venus d’Allemagne, de Russie, de Taïwan (Chine), de République de Corée, ainsi que de figures majeures de la musique classique vietnamienne.

Ouverture "Envol du Vietnam"

L’ouverture, le 15 août au soir, se fera avec le programme "Envol du Vietnam", présentant des œuvres emblématiques de compositeurs vietnamiens : Hô Chí Minh dep nhât tên Nguoi (Hô Chi Minh, le plus beau nom), Khat vong (Aspiration), Tô quôc tôi chua dep thê bao gio (Ma Patrie n’a jamais été aussi belle), Rang ro Viêt Nam (Un Vietnam radieux), arrangées par le compositeur Trân Manh Hùng.

La soirée réunira des artistes renommés : l’Artiste du Peuple Ta Minh Tâm, les artistes émérites Pham Khanh Ngoc, Pham Trang, Pham Duyên Huyên, Dao Mác, sous la direction du chef Lê Ha My.

La deuxième partie comprendra : Mua Xuân Thê ky (Le Printemps du siècle) de Hoàng Cuong, le duo My Châu - Trong Thuy (extrait du ballet Ngoc Trai Do -La Perle rouge- de Ca Lê Thuân), Tuong dai Vô danh (Le Monument anonyme) - parties II et III de Duc Trinh, et Rhapsodie Vietnam de Dô Hông Quân, dirigés par le chef Trân Nhât Minh.

Musique de chambre

La soirée de musique de chambre du 16 août proposera un répertoire à la fois libre et novateur, avec des œuvres de compositeurs célèbres.

La première partie comprendra : Octet-Partita en mi bémol majeur pour ensemble de vents et percussions de Johann Nepomuk Hummel, Solo de Concours d’André Messager, Konzertstück n° 2 de Felix Mendelssohn et Concertino pour deux pianos en la mineur de Dmitri Chostakovitch.

La deuxième partie présentera : le Quatuor pour piano - rare œuvre de musique de chambre de Gustav Mahler, la Suite Dolly pour piano à quatre mains de Gabriel Fauré et le Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur de Johann Sebastian Bach.

Cette soirée réunira l’artiste émérite Hoang Ngoc Long, Arseniy Kostenko, Lê Hô Hai, Nguyên Nhât Quỳ, Nguyên Thùy Yên, Pham Nguyên Anh Vu, Ju Sun Young, Nguyên Hoàng Tùng, Trân Khanh Quang, Pham Nguyên Hoài Trang, ainsi que des musiciens de l’orchestre symphonique du HBSO.

Deux œuvres Prélude de Die Meistersinger von Nürnberg (Les Maîtres chanteurs de Nuremberg) de Richard Wagner et la Symphonie n° 1 Titan de Gustav Mahler sont présentées le 17 août.

L’œuvre de Wagner se distingue par sa grandeur et sa gaieté, rendant hommage à l’art allemand, tandis que le Titan de Mahler, profondément personnel, reflète ses méditations sur la vie et le monde.

La quatrième soirée, programmée le 20 août, aura pour thème l’Art du chant lyrique et du chœur, avec au programme plusieurs airs d’opéra classiques, dont I Love You, extrait de la célèbre œuvre La Dame de pique de Tchaïkovski.

L’un des temps forts du festival sera un extrait du ballet Le Lac des cygnes, présenté le soir du 23 août, dans une mise en scène de la chorégraphe norvégienne Johanne Jakhelln Constant.

Le festival s’achèvera le 24 août avec la Symphonie n°9 de Beethoven.

Texte et photo : Minh Thu/CVN