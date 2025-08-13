Exposition "Un rêve qui porte mon nom", un cadeau pour la nouvelle année scolaire

L’exposition personnelle "Un rêve qui porte mon nom" de Pham Hai Nguyên (13 ans) est organisée par Artonis et 22 Gallery. Elle réunit 35 peintures acryliques, soigneusement choisies parmi ses œuvres réalisées depuis 2022.

Né en 2012 à Lang Son, Pham Hai Nguyên entre cette année en classe de 8ᵉ au collège Hoàng Van Thu, quartier Kỳ Lừa, province de Lang Son. Bien qu’aucun membre de sa famille ne soit issu du milieu artistique, il a révélé dès l’âge de 5 ans un talent précoce pour le dessin.

Depuis la 4ᵉ année (2022), il suit les cours de peinture de l’artiste Hoàng Văn Diêm à Lang Son, aux côtés de Hoàng Nhât Quang (également né en 2012). Cette classe compte plusieurs élèves talentueux, mais Quang et Nguyên se distinguent particulièrement.

Fait marquant : lors du Prix de la Jeunesse Dế Mèn, Hoàng Nhât Quang a reçu le Prix de l’Aspiration Dế Mèn en 2023, suivi par Phạm Hải Nguyên, qui a obtenu la même distinction en 2025.

Un parcours déjà récompensé

Après l’annonce de ce prix, Artonis a eu l’idée de permettre à Nguyên d’organiser une exposition à Hô Chi Minh-Ville, afin de rapprocher son art du public et de l’encourager dans son parcours créatif déjà amorcé.

Trân Phuong Uyên, directrice de 22 Gallery, partageant la même vision, s’est associée à Artonis pour coorganiser cet événement, toutes deux étant particulièrement attachées aux œuvres de Phạm Hai Nguyên. Il s’agit de sa deuxième exposition personnelle, après “Regards multiples”, qui avait présenté 44 œuvres à Hanoï ; cette fois, à Hô Chi Minh-Ville, ce sont 35 tableaux qui sont exposés, sous le commissariat de Ly Doi.

Un cadeau pour les élèves

En cette fin de vacances d’été, l’exposition "Un rêve qui porte mon nom" se veut un petit cadeau offert par Artonis, 22 Gallery et la famille de l’artiste à Pham Hai Nguyên, mais aussi à un public particulier : les élèves qui s’apprêtent à retrouver le chemin de l’école. En contemplant ses œuvres, peut-être que d’autres jeunes y puiseront leur propre inspiration.

Pham Hai Nguyên confie : "Cette deuxième exposition personnelle a lieu après ma réception du Prix de l’Aspiration Dế Mèn 2025, en mai dernier à Hanoï. Ce prix m’a apporté un grand encouragement. Écouter les critiques et les conseils d’artistes chevronnés m’a donné plus de confiance dans mes choix artistiques.

Cette exposition n’est pas seulement une occasion de montrer mon art, mais aussi de me connecter avec la communauté des amoureux de l’art. Avec passion et détermination, je continuerai à explorer, créer et me dépasser pour transformer mes rêves en réalité. Je veux que chaque œuvre porte une empreinte unique, reflétant mon âme et mes aspirations, et qu’elle affirme ma place future dans le domaine de la peinture".

Ayant assuré le commissariat de nombreuses expositions, Lý Doi a déjà organisé, en 2025, "Les âmes cachées 2" de Hoàng Nhât Quang à Huyen Art House (inaugurée le 27 juin et prolongée jusqu’à fin juillet 2025 en raison de son succès public). Aujourd’hui, il présente "Un rêve qui porte mon nom" de Pham Hai Nguyên, organisée par Artonis et 22 Gallery, avec l’espoir qu’elle suscite le même engouement.

L’exposition ouvre ses portes le 15 août à 22 Gallery (22 Pham Cu Luong, quartier Tân Son Hòa, Hô Chi Minh-Ville) et se poursuivra jusqu’au 25 août 2025 inclus.

Texte et photos : Minh Thu/CVN