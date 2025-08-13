Des volontaires créent l’équipe “Fiers de l’Histoire du Vietnam” pour organiser des visites guidées au musée

Dans le cadre de la campagne de volontariat Été Bleu 2025, un groupe de jeunes volontaires a fondé l’équipe “Fiers de l’Histoire du Vietnam” afin d’assurer gratuitement des visites guidées dans les musées et de transmettre l’amour de l’histoire à la communauté.

>> Un homme court à travers le Vietnam pour assister au concert de la Fête nationale

>> Le festival artistique "Mélodies d’automne" 2025 attendu à Hô Chi Minh-Ville

Cette année, dans le cadre de la campagne Flamboyant Rouge, une équipe de volontaires composée de lycéens de Hô Chi Minh-Ville a mis en place des activités pour partager l’amour de l’histoire vietnamienne non seulement avec les jeunes, mais aussi avec la communauté et les visiteurs de la ville.

Il s’agit de l’équipe “Fiers de l’Histoire du Vietnam” des volontaires Flamboyant Rouge du Lycée d’excellence (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), qui a lancé une campagne de communication dédiée au musée Tôn Duc Thang (quartier de Saïgon, Hô Chi Minh-Ville).

Des guides en chemise rouge flamboyant

Photo: CTV/CVN

Les week-ends, les visiteurs du musée Tôn Duc Thang peuvent rencontrer, en plus des guides officiels, de jeunes guides vêtus de l’uniforme rouge flamboyant de la campagne. Passionnés, ils présentent aux visiteurs la vie et l’œuvre de l’oncle Tôn.

Le choix du musée Tôn Duc Thang s’explique par le fait que ce lieu, inauguré seulement au début de l’année, reste encore peu connu.

"Le musée offre un espace magnifique, riche en informations et en documents. Grâce à cette campagne, nous espérons le faire découvrir au plus grand nombre, afin que les visiteurs comprennent et apprécient davantage le révolutionnaire Tôn Duc Thang", explique Lê Gia Phuc Uyên, membre de l’équipe.

En plus de fournir des informations sur place et en ligne, les volontaires ont formé un groupe de guides qui échangent de manière conviviale avec les jeunes visiteurs, comme le feraient des amis discutant ensemble.

Ils se sont rendus à plusieurs reprises au musée pour écouter attentivement les présentations des guides officiels. À partir des informations disponibles sur le site Internet et des documents fournis par le musée, chaque volontaire chargé d’une visite s’exerce devant un miroir, puis fait des répétitions devant ses camarades pour recueillir leurs remarques avant de guider le public.

En voyant Minh Tu et sa fille observer un portrait de l’oncle Tôn, Trân Nguyên Xuân Linh s’est approchée pour engager la conversation et leur présenter les documents exposés. Mme Tú raconte qu’en été, elle profite de son temps libre pour amener sa fille, bientôt en classe de 4ᵉ, visiter le musée et enrichir ses connaissances historiques.

"C’est notre première visite ici. Ma fille et moi apprécions beaucoup l’espace moderne et aéré. Le plus agréable, c’est qu’elle a pu discuter et apprendre sur l’oncle Tôn avec de jeunes guides proches de son âge, ce qui l’a mise à l’aise. Nous gardons un très bon souvenir de cette visite", confie Minh Tu.

L’équipe compte également des membres ayant un bon niveau d’anglais, capables de présenter le musée et la vie de Tôn Duc Thang aux visiteurs étrangers.

Aimer l’histoire à travers le regard de la Génération Z

Les volontaires ont également conçu une brochure d’information bilingue (vietnamien et anglais) pour toucher un public plus large. Ils mènent des actions de communication à la Rue des Livres de Hô Chi Minh-Ville (rue Nguyên Van Binh), discutent avec les visiteurs et les invitent, Vietnamiens comme étrangers, à découvrir le musée.

Photo: CTV/CVN

Par ailleurs, l’équipe diffuse des contenus sur les réseaux sociaux avec un langage adapté à la Génération Z et des visuels attrayants, afin de rendre l’histoire vivante et accessible. Leur objectif n’est pas seulement de raconter l’histoire, mais de la faire ressentir et vivre.

Leur ambition est que chaque jeune ou visiteur étranger perçoive la profondeur de l’histoire millénaire du Vietnam. La campagne entend créer des espaces où l’histoire n’est pas seulement apprise, mais aussi vécue et transmise naturellement au cœur de la vie sociale.

Le projet se terminera à la fin de l’été, mais les volontaires Flamboyant Rouge poursuivront la communication en ligne. Certains ont même proposé de devenir collaborateurs du musée afin de guider, durant leurs temps libres, les visiteurs vietnamiens et étrangers.

Ngô Thi Hông Quê, cheffe du service éducatif et de la communication du musée, dit ressentir pleinement l’enthousiasme et l’énergie des élèves participant à cette campagne. Elle espère que l’initiative de ces jeunes de la Génération Z inspirera d’autres jeunes et visiteurs, vietnamiens comme étrangers, à venir plus nombreux au musée dans un avenir proche.

Minh Thu/CVN