Une espèce inédite découverte dans le parc national de Phong Nha - Ke Bàng

>> Un mystérieux lac suspendu découvert à Phong Nha-Ke Bàng

>> Phong Nha - Ke Bàng appelle à davantage d'investissements dans de nouvelles destinations

Selon Lê Luu Dung, directeur de la Sarl Jungle Boss, des images de cette créature ont été envoyées à des groupes professionnels d'exploration de grottes, mais personne ne l'a vue auparavant.

Photo : Jungle Boss/CVN

Il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce dans la zone centrale du parc national et nécessiterait des recherches plus approfondies, a-t-il déclaré.

Selon l'équipe, cette espèce a été trouvée dispersée à la surface des stalactites de la grotte Hung, à environ 300 m de l'entrée de la grotte.

Observée à l'œil nu, cette créature a un corps principal blanc opaque avec de nombreuses branches s'étendant depuis la base, ressemblant à une étoile de mer. Les branches s'étendent dans plusieurs directions et mesurent environ quelques centimètres de long. Au-dessus se trouvent des brins ressemblant à des tentacules d’une hauteur d’environ la largeur d’une main, qui sont blancs et peuvent s’étirer.

L’équipe de recherche a trouvé environ 40 à 50 de ces créatures dispersées sur une superficie de plusieurs dizaines de mètres carrés dans la grotte. Il est remarquable que, bien que la zone centrale du parc national contienne de nombreuses grottes, l’équipe de recherche n’a détecté cette espèce que dans la grotte Hung.

Nguyên Van Long, directeur du Département provincial de protection des forêts, a déclaré qu'il n'avait jamais vu cette espèce auparavant, ajoutant que les images de cette créature seront envoyées à des experts en biologie pour consultation.

Photo : VNA/CVN

Le parc national de Phong Nha - Ke Bàng, qui s’étend sur plus de 123.000 ha, abrite de nombreux habitats terrestres et aquatiques, des forêts primaires et secondaires, des sites de régénération naturelle et des forêts tropicales denses. Il est également riche en grandes grottes, souvent spectaculaires et d’importance scientifique, notamment Son Doong, la plus grande grotte du monde.

La région a été inscrite à deux reprises au patrimoine naturel mondial, la première fois en juillet 2003, lorsque l’UNESCO a reconnu le parc pour sa valeur mondiale exceptionnelle en termes de géologie et de géomorphologie.

Douze ans plus tard, en juillet 2015, le parc a été à nouveau honoré, cette fois pour sa valeur exceptionnelle en termes de processus d’évolution et de développement des écosystèmes terrestres qui fournissent des habitats naturels significatifs pour la conservation de la biodiversité.

VNA/CVN