Phong Nha - Ke Bàng appelle à davantage d'investissements dans de nouvelles destinations

Photo : VNA/CVN

Le projet, intitulé "Écotourisme, villégiature et divertissement dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng", devrait coûter 1.253 milliards de dôngs (49,2 millions d'USD).

Il vise à développer la principale zone touristique du parc, qui couvre 124.832 ha comprenant l'ensemble du parc national et une partie de la forêt protégée adjacente, qui a été confiée au Comité de gestion et de protection jusqu'en 2030.

La proposition de projet a été publiée ainsi qu'un plan visant à améliorer et à promouvoir les investissements dans le développement du tourisme en 2024 lors d'une conférence organisée le week-end dernier par le Comité populaire provincial et le Comité de gestion du parc.

Outre les itinéraires et sites touristiques existants, le projet définit 20 nouvelles zones de services nécessitant des investissements, dont neuf nouveaux sites et 11 itinéraires à potentiel.

Les nouveaux itinéraires touristiques aideront les visiteurs à explorer les forêts, les grottes et les rivières du parc, ainsi que les sites historiques le long de l'autoroute Hô Chi Minh, dans le district de Bô Trach.

Les nouveaux sites touristiques comprennent le Centre de gestion et d'opérations touristiques, un lieu d'écotourisme dans le zoo ainsi qu'une visite d'une zone de sauvetage de la faune sauvage, un complexe hôtelier de haute qualité au 20 rue Quyêt Thang, la zone d'élevage et de sauvetage de la faune de Nui Dôi, une station haut de gamme dans la région montagneuse d'U Bo, des sites d'écotourisme à la cascade Chay et au ruisseau 40 et les zones de villégiature de Bà Tây Hill et Trâm Na.

Pendant ce temps, les 11 nouveaux itinéraires au potentiel unique se concentreront sur des circuits explorant la forêt de Re jusqu'au ravin de la baie de Máy, les grottes de Ca Roong et Kling Acuc ; Vom Cave à Vooc Well ; les grottes de Chi Huy, Cây Sanh et Bài, le pic U Bo, une forêt d'épicéas, la grotte Hoa Huong, la grotte de Khe Ry, la culture et l'histoire de la grotte de Công - Nông - Binh, la partie ouest le long de l'autoroute Hô Chi Minh, la route interprovinciale 562 et la région de Hung Lâu.

S'exprimant lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Binh, Hoàng Xuân Tân, a souligné l'importance du projet, affirmant qu'il confirmait "la détermination, la vision et l'orientation cible" de la province pour améliorer davantage la gestion, la conservation et le développement durable du Parc national de Nha - Ke Bàng en tant que site du patrimoine naturel mondial.

Il a demandé que le Comité de gestion du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng mette en place d'urgence un plan spécifique et détaillé pour la mise en œuvre du projet.

Le Comité d'administration doit mettre à jour, évaluer et détecter les insuffisances et les problèmes potentiels pour se coordonner rapidement avec les autorités compétentes afin de créer les meilleures conditions pour les investisseurs, selon le responsable de l'autorité provinciale.

Il a également chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de la province de coordonner avec le Comité la sélection des éléments d'investissement prioritaires et de les ajouter à la liste de promotion des investissements de la province afin d'appeler aux investissements des entreprises nationales et mondiales.

Les Départements concernés et les autorités locales devraient également se coordonner étroitement avec le Comité de gestion du parc dans la mise en œuvre du projet et continuer à promouvoir le patrimoine de la région, a-t-il indiqué.

Offrir aux visiteurs la meilleure expérience

Selon un représentant du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, le parc est devenu une destination attrayante pour les touristes nationaux et étrangers depuis qu'il a été reconnu par l'UNESCO il y a plus de 20 ans.

Photo : VNA/CVN

Cependant, son offre touristique n'est pas à la hauteur de son potentiel et la qualité de certains services reste faible.

Le directeur du Parc national, Pham Hông Thai, a déclaré qu'il souhaitait que les entreprises investissent dans de nouvelles routes et zones touristiques afin d'offrir aux visiteurs la meilleure expérience des paysages uniques de ce site du patrimoine mondial.

Le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng vise à accueillir 1,5 million de visiteurs jusqu'en 2025, avec des revenus attendus de 500 milliards de dôngs et trois millions de visiteurs en 2030, avec des revenus attendus de 1.500 milliards de dôngs.

Le plan directeur de développement de la province de Quang Binh a fait de la zone touristique nationale de Phong Nha - Ke Bàng un centre touristique de haute qualité en Asie du Sud-Est.

Le plan l'identifie également comme l'un des deux principaux "pôles de croissance" de la province pour la période 2021-2030.

Le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng a été reconnu à deux reprises comme site du patrimoine naturel mondial par l'UNESCO.

En 2003, l'UNESCO a reconnu le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng selon des critères géologiques et géomorphologiques et en 2015, le parc a de nouveau été honoré comme site du patrimoine naturel mondial pour la deuxième fois, sur la base de critères de biodiversité.

VNA/CVN