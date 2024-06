Gestion et élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone

L'objectif global du Plan est de gérer et d'éliminer les substances appauvrissant la couche d'ozone, les hydrofluorocarbures (HFC), conformément à la feuille de route pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal. Le Vietnam s'efforcera de réduire ses émissions de 11,2 millions de tonnes d’équivalent CO 2 d'ici 2045 grâce à l'élimination des HFC.

Le Plan propose de nombreuses mesures dont élaborer et perfectionner les institutions et politiques, former des ressources humaines et améliorer leur qualité, mener des recherches scientifiques et technologiques, développer la coopération tant bilatérale que multilatérale.

