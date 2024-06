Le Vietnam entend augmenter la couverture forestière à 16 millions d’hectares

Selon le projet présenté vendredi 14 juin lors de la réunion de son comité d’évaluation présidée par le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, les forêts à usage spécifique en représenteront 15,5%, les projets de protection 33% et les forêts de production 51,5%.

La planification vise à maintenir un taux de couverture forestière nationale stable de 42% à 43%, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité des forêts, en particulier des forêts naturelles existantes.

La plantation de forêts de production devrait atteindre 238.000 ha par an et celle de forêts de protection et de forêts à usage spécial 8 600 ha par an ; la régénération des forêts naturelles 22.500 ha par an et la superficie des forêts certifiées en gestion durable plus d’un million d’hectares d’ici 2030.

La valeur des exportations de meubles en bois et de produits forestiers est prévue d’atteindre 20 milliards de dollars en 2025 et 25 milliards d'USD en 2030. La valeur de la consommation intérieure de meubles en bois et de produits forestiers atteint 5 milliards d'USD en 2025 et 6 milliards d'USD en 2030.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a estimé que le capital total nécessaire pour mettre en œuvre la planification s’élève à plus de 217.300 milliards de dông (plus de 8,5 milliards d'USD), dont près de 107.000 milliards de dông (plus de 4,2 milliards d'USD) pour la période 2021-2025.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a souligné qu’il était nécessaire de minimiser l’ajustement de la superficie des forêts à usage spécial et des forêts de protection, soulignant leur rôle dans la création des moyens de subsistance pour les gens, la protection de l’environnement et la préservation de la nature.

Il a également demandé d’établir des statistiques sur les forêts de protection, les forêts à usage spécial et les forêts de production afin de disposer de données d’entrée permettant de promulguer des politiques justes et efficaces.

VNA/CVN