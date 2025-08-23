Le ginseng Ngoc Linh, trésor des futaies, commence à sortir du bois

Grâce à son potentiel biologique exceptionnel et à une stratégie de développement rigoureuse, le ginseng Ngoc Linh est positionné pour devenir un produit stratégique, stimulant le développement durable de l’économie des plantes médicinales et améliorant les moyens de subsistance des populations locales, en particulier des minorités ethniques des régions montagneuses.

Photo : VNP/CVN

Le ginseng Ngoc Linh pousse exclusivement dans des conditions climatiques fraîches, sur un sol riche en humus, avec une humidité élevée et un écosystème forestier primaire, ce qui lui confère une teneur en principes actifs biologiques remarquable, notamment le groupe unique de saponines ocotillol, distinct du ginseng classique et des autres espèces de ginseng.

Potentiel de développement exceptionnel

Découvert par le pharmacien Dao Kim Long et ses collaborateurs en 1973 dans la région montagneuse de Ngoc Linh, ce ginseng a rapidement été reconnu comme une nouvelle espèce mondiale.

Le professeur et docteur Nguyên Minh Duc, de l’Université Ton Duc Thang et expert en plantes médicinales, précise : "Le ginseng Ngoc Linh contient 52 saponines, parmi lesquelles de nombreux composés précieux tels que majonosid-R2, vinaginsenosid-R1, vinaginsenosid-R2… dotés de propriétés anti-dépressives, antioxydantes et immunostimulantes. C’est une valeur médicale unique que ne possède aucune autre espèce de ginseng dans le monde".

La province de Quang Ngai (Centre) a identifié la science et la technologie comme fondements essentiels pour développer le ginseng Ngoc Linh en une filière à haute valeur ajoutée.

Reconnu par le Premier ministre comme produit national depuis 2017, le ginseng Ngoc Linh est intégré dans le Programme de développement du ginseng vietnamien jusqu’en 2030, avec une orientation jusqu’en 2045.

La province a défini le ginseng Ngoc Linh comme culture clé dans sa stratégie de développement de l’économie des plantes médicinales, de l’agriculture biologique et des moyens de subsistance durables dans les communes de montagne telles que Mang Ri, Ngoc Linh, Xop, Tu Mo Rong…

Des milliers de plants de ginseng Ngoc Linh sont distribués gratuitement aux foyers pauvres et aux communautés ethniques minoritaires.

Depuis 2017, une série de projets et recherches scientifiques provinciaux et nationaux ont été lancés, portant sur la conservation génétique, la reproduction, l’optimisation des techniques culturales, la post-récolte, la transformation approfondie et le contrôle qualité.

Dans le cadre du Programme national de développement du "Ginseng vietnamien", le ministère des Sciences et des Technologies a approuvé cinq missions réparties sur deux projets scientifiques et technologiques nationaux pour Quang Ngai.

Ces recherches permettent de standardiser la production de plants, de soigner les cultures selon des méthodes biologiques et de développer des technologies pour des produits biologiques spécialisés pour le ginseng.

Au niveau provincial, de 2017 à aujourd’hui, six projets et études scientifiques ont été réalisés sur le ginseng Ngoc Linh, aboutissant à la création et au transfert de méthodes de reproduction, culture, entretien et lutte contre les maladies, à l’analyse chimique des racines et feuilles, à l’évaluation pharmacologique de toutes les parties de la plante et à la mise en place de procédés de conservation longue durée des racines.

L’Université des sciences naturelles de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Département provincial des sciences et des technologies de Quang Ngai, a identifié 30 composés chimiques dans les tiges et feuilles du ginseng Ngoc Linh, dont 6 ginsénosides et 10 composés découverts pour la première fois.

Ces résultats permettent de développer de nouveaux produits et d’augmenter la valeur globale de la plante, pas seulement celle de la racine.

Du trésor national à la marque internationale

Photo : VNP/CVN

Pour garantir la transparence du marché, lutter contre la fraude commerciale et protéger la marque, le Centre d’application des sciences et technologies de Quang Ngai a été équipé de systèmes modernes de contrôle ADN et d’analyse de la teneur en saponines selon trois protocoles de test.

Les produits transformés à partir des tiges et feuilles, tels que le thé oolong au ginseng, l’alcool de ginseng et les capsules fonctionnelles, sont en cours de développement.

Certaines entreprises locales produisent déjà avec succès du thé au ginseng, du concentré et des cosmétiques, élargissant le marché intérieur et préparant l’exportation.

Le Dr Duong Hông Tô Quyên, de l’Hôpital de médecine traditionnelle de Hô Chi Minh-Ville, indique : "Les recherches pharmacologiques confirment que l’extrait complet du ginseng Ngoc Linh de six ans accroît la vitalité, lutte contre le stress, protège le foie et stimule l’immunité de façon supérieure au ginseng classique. Les saponines ocotillol comme majonosid-R2 ou vina-ginsenosid-R2 possèdent des effets anxiolytiques et antidépresseurs comparables à la fluoxétine".

Le ginseng Ngoc Linh consolide progressivement sa position de produit national à portée internationale.

Nguyên Duc Tuy, secrétaire adjoint du Comité provincial et président du Conseil populaire de Quang Ngai, affirme : "Nous créerons les meilleures conditions possibles pour que scientifiques et entreprises puissent étudier, investir et développer le ginseng Ngoc Linh".

Avec l’implication de tout le système politique, le soutien du monde scientifique, des entreprises et des habitants, le ginseng Ngoc Linh contribue à la santé publique et ouvre une voie stratégique au développement durable de l’économie des plantes médicinales dans les Hauts plateaux du Centre.

Investir dans la recherche, standardiser les procédés, protéger la marque et développer des produits de haute qualité est la voie pour que le "trésor national" Ngoc Linh rivalise avec les ginsengs les plus célèbres du monde.

Ce n’est pas seulement l’espoir de la médecine traditionnelle, mais également la responsabilité et l’aspiration de tout un peuple à affirmer la valeur vietnamienne sur la carte mondiale des plantes médicinales.

NDEL/VNA/CVN