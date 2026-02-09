La Foire du Printemps 2026, carrefour culturel et économique avant le Têt

Le 7 février, une foule nombreuse venue de diverses localités a afflué à la Foire du Printemps 2026 pour faire ses achats, flâner et s'imprégner de son ambiance culturelle unique, tout en profitant des opportunités de réseautage offertes aux entreprises en ce début d'année.

>> Quand l’OCOP transforme la Foire du Printemps 2026 en vitrine de l’innovation

>> Foire du Printemps 2026 : un coup de pouce à la consommation

>> Foire du Printemps 2026 : l'intérêt des partenaires japonais et chinois

Photo : VNA/CVN

L'atmosphère de la Foire était animée et vibrante, à l'image d'une miniature de la vie économique et culturelle qui précède le Têt. Vu Ngoc Lan, une habitante résidant à Hoa Lu (province de Ninh Binh, Nord), a indiqué que c'était sa troisième visite au Centre d’exposition du Vietnam. "J'y ai déjà participé à l'exposition des réalisations nationales 80 ans de parcours vers l'indépendance, la liberté et le bonheur, à la Foire d'automne. Aller à la Foire du Printemps 2026, ce n'est pas seulement acheter des marchandises, c'est aussi découvrir des produits nouveaux et de qualité, rencontrer des gens et enrichir mes connaissances", a-t-elle confié.

Ambiance festive pré-Têt

Selon elle, à l'approche du Têt, la foire est l'occasion idéale de faire ses courses et de répondre aux besoins de sa famille.

"Les produits proposés sont très variés, avec une origine et une provenance clairement indiquées, ce qui me rassure quant à mes choix. Outre mes achats sur place, j'ai également noté les coordonnées de stands réputés afin de pouvoir les contacter ultérieurement, passer commande et me faire livrer", a-t-elle expliqué.

Concernant l'ampleur de l’événement, Mme Lan estime que la Foire de Printemps 2026 est plus grande et bien supérieure à la Foire d'automne 2025. L'espace est conçu comme un "tableau miniature" des différentes régions, un lieu qui rassemble non seulement des produits typiques, mais aussi l'identité culturelle locale.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs peuvent ainsi ressentir l'atmosphère rustique et authentique du Delta du Mékong, le charme nostalgique et raffiné du vieux Hanoï ; découvrir le dynamisme et la modernité de Hô Chi Minh-Ville, symbole d'innovation et d'intégration. Ce mélange harmonieux de produits, de culture et d'émotions a conféré à la Foire de Printemps 2026 un charme unique.

"Si l'organisation de foires selon un cycle printemps-été-automne-hiver se poursuit, je participerai sans hésiter", a affirmé Mme Lan.

Partageant le même avis, Nguyên Thi Dung, domiciliée dans le quartier de Bô Dê (Hanoï), a souligné la grande facilité d'accès à la foire, notamment grâce aux voiturettes électriques gratuites mises à disposition par les organisateurs pour transporter les visiteurs de l'entrée jusqu'à la zone d'exposition. "Cette organisation est particulièrement adaptée aux personnes âgées et aux familles nombreuses, créant une atmosphère conviviale et attentionnée dès l'accueil", a-t-elle commenté.

Selon cette femme, se rendre à la foire n'est pas seulement faire du shopping, mais aussi profiter d'une "promenade printanière", permettant de découvrir des activités culturelles et artistiques sur l'ensemble du site.

"On trouve facilement des produits pour le Têt sur le marché, mais aller à la Foire du Printemps offre une expérience totalement différente. Ici, on peut voir et choisir de nombreux produits de différentes régions en un seul lieu, faire ses achats et en apprendre davantage sur les produits régionaux en même temps", a-t-elle expliqué.

Mme Dung a également apprécié la clarté des prix affichés, les promotions pratiques proposées par de nombreux stands et le contrôle rigoureux exercé par les autorités sur l'origine et la provenance des produits. "De nombreux produits, comme le thé, le ginseng…, sont clairement étiquetés et soumis à des contrôles stricts, ce qui rassure les consommateurs et les dispense de toute crainte de contrefaçon".

Tremplin pour entreprises locales

Photo : ND/CVN

Au-delà d'attirer les consommateurs, la Foire du Printemps 2026 est aussi un lieu de rencontre important pour les entreprises qui produisent et commercialisent des produits agricoles, des produits OCOP et des spécialités locales.

Duong Thành Nhân, directeur général adjoint de l'Sarl de la transformation de noix de coco Dừa Sáp Cầu Kè, a déclaré que l'entreprise avait présenté à la Foire des produits transformés à base de noix de coco Sáp, une spécialité renommée de Cầu Kè (province de Vinh Long).

Selon lui, grâce à des programmes de promotion commerciale, notamment lors de la Foire d'automne 2025, l'entreprise a réussi à pénétrer le marché du Nord et à étendre son réseau d'agents et de distributeurs. "Les consommateurs de Hanoï en particulier et du Nord en général apprécient particulièrement les produits à base de noix de coco Sáp. C'est un signe très encourageant".

Lors de la Foire du Printemps cette année, Vicosap a audacieusement étendu sa présence avec deux stands dans les zones H1 et H3, espérant proposer ses confiseries à la noix de coco spéciale aux Hanoïens pendant le Têt. "Quelques jours seulement après le début de la foire, de nombreux produits, notamment les noix de coco fraîches, étaient déjà épuisés. Nous avons dû continuer à acheminer des marchandises du Sud pour répondre à la demande locale", a-t-il annoncé.

Photo : VNA/CVN

Fort de son expérience dans de nombreux programmes de promotion commerciale, M. Nhân a suggéré que le ministère de l'Industrie et du Commerce continue d'accompagner les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), dans l'obtention des documents juridiques et des certifications OCOP (Un produit, une commune), ainsi que dans la mise en place de politiques de soutien financier supplémentaires pour l'investissement dans la transformation et la valorisation des produits agricoles locaux.

Hoàng Thi Thùy Linh, directrice générale adjointe de la Compagnie par actions des produits alimentaires DBF, a indiqué que son entreprise avait participé à la Foire avec des produits nutritifs à base de riz complet et de céréales, élaborés grâce à une technologie vietnamienne exclusive, brevetée.

Selon elle, après seulement trois jours de la Foire, son entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 50 millions de dôngs et a établi des contacts avec de nombreux partenaires et distributeurs potentiels.

"La Foire du Printemps est l'un des plus grands salons nationaux jamais organisés. C'est une formidable opportunité pour les petites entreprises comme la nôtre d'accéder au marché, d'élargir le réseau et de tourner vers l'exportation", a-t-elle souligné.

Mme Linh a également exprimé le souhait que les autorités compétentes continuent d’organiser davantage de programmes de promotion commerciale, afin de créer un véritable "tremplin" pour les start-up ainsi que les petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui appliquent les technologies vietnamiennes dans la transformation des produits agricoles.

Quê Anh/CVN