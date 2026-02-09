Renforcer la promotion du commerce et les échanges bilatéraux Vietnam - Allemagne

L’Allemagne est connue comme l’un des plus grands centres mondiaux de salons professionnels internationaux, avec environ 150 foires par an, attirant près de 10 millions de visiteurs, dont de grands événements industriels tels que la Hannover Messe et le salon Anuga.

La participation à ces salons constitue une opportunité importante pour promouvoir les produits vietnamiens. C'est ce qu'a estimé Dang Thi Thanh Phuong, conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information, sur l’expérience allemande en matière d’organisation des foires commerciales et les orientations visant à renforcer les échanges entre les deux pays, à l'occasion de la Foire du Printemps 2026 en cours au pays.

Photo : VNA/CVN

L’Allemagne dispose de nombreux produits phares issus de l'Industrie 4.0, notamment dans les domaines des machines industrielles, de l’automatisation, de l’automobile, de l’électroménager, des produits pharmaceutiques et de l’agroalimentaire.

Selon Mme Thanh Phuong, les produits allemands majeur pouvant être présentés à Foire du printemps du Vietnam comprennent des ustensiles de cuisine de marques telles que WMF, Rösler, Bosch, des confiseries comme Haribo, des produits de pâtisserie Dr. Oetker, des saucisses et produits carnés Abraham ou Meica, ainsi que des compléments alimentaires de Mivolis ou DoppelHerz. Il s’agit de produits de marques mondiales, très appréciés des consommateurs, mais leurs prix relativement élevés amènent les consommateurs vietnamiens à hésiter.

De nombreuses entreprises allemandes de haute technologie telles que Siemens, Bosch, Kärcher… sont déjà implantées au Vietnam. Cette présence a un impact positif en permettant aux consommateurs vietnamiens d’accéder aux technologies mondiales et en favorisant un mode de vie moderne et durable, tout en stimulant la concurrence des produits vietnamiens. Les entreprises vietnamiennes doivent donc renforcer leurs capacités de production afin de pouvoir rivaliser avec les produits allemands, mais aussi devenir des partenaires industriels satellites des entreprises allemandes et s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

À l’inverse, le Vietnam dispose d’avantages compétitifs dans des secteurs tels que le café, les produits aquatiques, les épices, le textile-habillement et les meubles. L’Allemagne est actuellement le premier marché d’importation du café vietnamien, représentant 13,7% des exportations totales de café du Vietnam dans le monde.

Pour renforcer les échanges bilatéraux, l'Office du commerce du Vietnam en Allemagne prévoit en 2026 de promouvoir les produits vietnamiens lors des grandes foires et dans les réseaux de distribution allemands ; soutenir la coopération industrielle et les partenariats de production, notamment à l’occasion de la Hannover Messe ; renforcer les activités de mise en relation des entreprises et la coopération entre les régions des deux pays ; promouvoir l’intégration du Vietnam en tant que pays partenaire dans le programme allemand de soutien aux importations (IPD), afin de renforcer les capacités d’exportation des entreprises vietnamiennes et de les mettre en relation avec des acheteurs et partenaires de production allemands fiables.

Le 6 février, l'Office du commerce du Vietnam en Allemagne, en coordination avec l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit) et la chaîne de grossistes Selgros, a organisé la Journée des produits vietnamiens au supermarché Selgros Berlin-Lichtenberg.

Cet événement s’inscrit dans une série d’activités visant à promouvoir les exportations de produits agricoles vietnamiens vers le marché allemand.

VNA/CVN