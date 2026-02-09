Près de 24.200 nouvelles entreprises créées en janvier

Selon l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, près de 24.200 nouvelles entreprises ont été créées au Vietnam en janvier 2026, soit une hausse de 40,9% par rapport à décembre 2025 et de 126,8% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, plus de 24.500 entreprises ayant précédemment suspendu leurs activités ont repris leurs opérations, en hausse de 146,2% par rapport au mois précédent et de 7,6% sur un an.

Ainsi, le nombre total d’entreprises entrant ou réintégrant le marché en janvier 2026 s’est élevé à 48.700 unités, en progression de 45,6% par rapport à la même période de 2025, soit en moyenne plus de 1.500 entreprises par jour.

Cette dynamique s’est traduite par des signaux positifs sur le marché du travail, les entreprises nouvellement créées ayant déclaré des besoins en main-d’œuvre d’environ 108.200 personnes, en hausse de 32,7% sur un an.

Toutefois, les données révèlent une certaine prudence en matière de capitaux. Le capital social total des entreprises nouvellement créées a atteint 180.900 milliards de dôngs, en hausse de 92,3% sur un an, mais le capital moyen par entreprise n’a été que de 7,5 milliards de dôngs, en recul par rapport au mois précédent et à la même période de 2025.

En termes de structure sectorielle, le secteur des services a dominé avec près de 18.400 nouvelles entreprises, en hausse d’environ 130% sur un an. Le segment de l’hébergement et de la restauration a enregistré la croissance la plus élevée avec 1.107 nouvelles entreprises (+224,6%), tandis que le commerce de gros et de détail ainsi que la réparation de véhicules ont conservé la première place en volume avec 11.290 nouvelles entreprises (+186%).

Toujours selon l’Office national des statistiques, en janvier 2026, près de 54.300 entreprises ont déclaré une suspension de leurs activités pour une durée déterminée, un chiffre 11,8 fois supérieur à celui de décembre 2025. Toutefois, les experts estiment qu’il s’agit d’un phénomène de nature cyclique et technique.

VNA/CVN