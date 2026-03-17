Une élection réussie, en préparation de la première session de l’AN de la XVIe législature

Les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVI e législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 se sont achevées avec un taux de participation très élevé.

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Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques arrêtées à la fin de la journée du 15 mars, le taux de participation des électeurs à l’échelle nationale a atteint 99,68%. Ce résultat témoigne du sens des responsabilités et de l’engagement actif des citoyens envers cet événement politique majeur du pays.

Évaluant les résultats des élections de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et des Conseils populaires pour la période 2026-2031, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, également membre du Conseil électoral national, a souligné que l’un des points les plus marquants de ce scrutin réside dans la réduction du calendrier électoral de plus de deux mois par rapport aux précédentes élections.

Mesures contribuant à assurer le succès du scrutin

Toutefois, les procédures et formalités électorales, notamment les trois cycles de consultations et les exigences relatives au travail de sélection du personnel, ont été pleinement respectées. Elles ont même été appliquées de manière plus rigoureuse afin de garantir un processus de sélection et de filtrage strict des candidats.

Selon la vice-présidente de l’Assemblée nationale, la réduction du calendrier avait suscité au départ certaines inquiétudes quant à l’avancement des préparatifs. Néanmoins, il est désormais possible d’affirmer que l’ensemble du processus a été mis en œuvre de manière méthodique, conforme à la réglementation et aux exigences légales.

L’un des facteurs importants ayant contribué au succès des élections de 2026 réside dans l’application des technologies de l’information et de la transformation numérique. Dès l’établissement des listes électorales et des cartes d’électeur, les données ont été synchronisées, permettant une vérification rapide et précise entre les cartes d’électeur, les listes électorales et la distribution des bulletins de vote.

La mise à jour des données électorales en temps réel a également accéléré le processus de synthèse des résultats. En seulement 10 à 15 minutes, les données provenant des bureaux de vote ont été actualisées sur le système, permettant aux autorités de suivre l’évolution du scrutin à l’échelle nationale.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thi Thanh, l’application des technologies de l’information a permis de simplifier plusieurs étapes du processus, notamment l’établissement des cartes d’électeurs et la gestion des dossiers des candidats, qui peuvent désormais être soumis sous forme électronique.

De nouvelles formes de campagne électorale

Dans le même temps, de nouvelles modalités de rencontre entre candidats et électeurs ont été introduites, combinant réunions en présentiel et échanges en ligne. Ce dispositif permet aux candidats de dialoguer plus facilement et plus largement avec les électeurs, y compris à distance, tout en offrant aux citoyens la possibilité de mieux connaître les programmes d’action des candidats.

"Grâce à ces formats hybrides, un candidat peut, à partir d’un point de connexion unique, interagir avec des électeurs de différentes communes ou quartiers, ce qui élargit considérablement la portée des échanges et renforce la transparence du processus", a-t-elle indiqué.

S’agissant des prochaines étapes, Nguyên Thi Thanh a indiqué que les autorités procéderont, dans les jours suivant le scrutin, à la synthèse et à l’annonce des résultats électoraux. Grâce à l’appui des outils numériques, le processus de compilation devrait être plus rapide et les résultats officiels devraient être annoncés le 22 mars.

Après leur publication, les résultats seront soumis au Conseil électoral national pour validation et pour la reconnaissance officielle du statut des députés élus. Un bilan général des élections est prévu le 3 avril.

Concernant l’installation des nouvelles institutions, les autorités ont déjà publié des directives à destination des localités pour l’organisation de la première session des Conseils populaires. Quant à la première session de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale, elle devrait se tenir début avril 2026 et sera consacrée notamment aux questions organisationnelles et aux décisions relevant des compétences de l’organe législatif.

D'après Mme Thanh, le volume de travail après les élections est considérable et doit être mis en œuvre rapidement afin de finaliser au plus vite l’organisation des organes du pouvoir de l’État, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi.

Thu Huong/CVN