Le ministre sri-lankais salue les élections anticipées au Vietnam, catalyseur d'une nouvelle phase de croissance

Dammika Patabendi, ministre sri-lankais de l'Environnement et président de l'Association d'amitié parlementaire Sri Lanka-Vietnam, a mis en lumière les progrès réalisés par le Vietnam en matière de développement au cours de la dernière législature et l'importance des élections, le 15 mars, des députés à la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2026-2031.

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Dammika Patabendi a déclaré que la législature 2021-2026 avait permis des avancées notables dans les domaines socio-économique, culturel et des affaires étrangères. Malgré les difficultés liées à la reprise post-COVID et aux turbulences économiques mondiales, le Vietnam a maintenu une forte dynamique et figure parmi les économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le Vietnam devient de plus en plus un pôle manufacturier mondial majeur, attirant de nombreuses multinationales. Les exportations de produits électroniques, de vêtements et de produits agricoles ont continué de progresser, tandis que les investissements massifs dans les autoroutes, les ports maritimes et les zones industrielles ont donné une impulsion cruciale à l'expansion économique et aux échanges commerciaux.

Sur le plan social, le Vietnam a enregistré des améliorations substantielles du niveau de vie. Le taux de pauvreté a fortement diminué, l'emploi a progressé grâce à la croissance industrielle et les priorités du gouvernement en matière d'éducation, de santé et de protection sociale ont porté leurs fruits. Le tourisme a connu une forte reprise après la pandémie, tandis que les réformes administratives en cours ont amélioré l'efficacité de la gouvernance et la qualité des services publics.

Le ministre a également salué les efforts du Vietnam pour préserver et promouvoir son patrimoine culturel traditionnel. Les sites du patrimoine culturel, les festivals et les arts ont été largement diffusés, favorisant le tourisme culturel et renforçant l'image du Vietnam sur la scène internationale. De plus, la cuisine, la musique et d'autres éléments culturels distinctifs vietnamiens bénéficient d'une reconnaissance et d'une appréciation internationales croissantes.

En matière de politique étrangère, Dammika Patabendi a observé que le Vietnam a constamment renforcé son rôle et son influence sur la scène mondiale. Le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec la plupart des pays du monde et a établi de nombreux cadres de coopération, notamment des partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux clés. Son engagement actif au sein des organisations internationales et des forums régionaux, ainsi que la signature de multiples accords de libre-échange, ont permis au pays de développer ses liens économiques et d'approfondir son intégration mondiale.

Concernant les élections, organisées environ deux mois plus tôt que prévu, Dammika Patabendi a souligné l'importance particulière de cette décision pour la réalisation des objectifs à long terme définis lors du 14e Congrès national du Parti. Ce scrutin joue un rôle essentiel pour garantir la stabilité politique, renforcer la gouvernance et accélérer le développement national durant cette phase de transition cruciale.

Premièrement, a-t-il déclaré, des élections anticipées favorisent la continuité politique et la stabilité du leadership. Le programme de réformes ambitieux du Vietnam exige un leadership constant et visionnaire pour opérer des transformations socio-économiques profondes. L'avancement du scrutin permet la formation rapide d'un nouveau gouvernement et d'une nouvelle assemblée législative, en phase avec les orientations stratégiques définies par le Congrès du Parti.

Deuxièmement, des élections anticipées permettent une mise en œuvre plus rapide des plans de développement national. Le 14e Congrès national du Parti a fixé des objectifs ambitieux pour la nouvelle ère, notamment celui de devenir une nation dotée d'une industrie moderne et d'un revenu élevé au cours des prochaines décennies.

Troisièmement, cette initiative renforce l'efficacité de la gouvernance et l'efficience administrative. Des élections anticipées offrent l'opportunité de remanier les institutions, de nommer des dirigeants compétents et d'accélérer les réformes de l'administration publique, améliorant ainsi la coordination des politiques, la gestion de l'État et la réactivité face aux défis nationaux et internationaux.

Quatrièmement, ces élections renforcent la confiance du public et l'unité nationale.

Enfin, la tenue du scrutin plus tôt revêt une importance diplomatique et internationale. Une transition politique harmonieuse et bien gérée projette l'image du Vietnam comme partenaire fiable sur la scène internationale, renforçant la confiance des investisseurs, des partenaires au développement et des organisations régionales.

S'agissant des attentes envers les nouveaux députés, M. Patabendi a déclaré qu'ils joueraient un rôle central dans la réalisation de la vision formulée lors du 14e Congrès du Parti. Par une législation efficace, un contrôle rigoureux et une représentation active des intérêts des citoyens, les députés pourront impulser le progrès socio-économique et développer la coopération internationale dans la prochaine phase de développement du Vietnam.

Concernant les relations interparlementaires, il a souligné que le renforcement de la collaboration entre les parlements est essentiel pour relever les défis mondiaux et promouvoir le développement durable. Il a salué les relations parlementaires amicales entre le Sri Lanka et le Vietnam, qu'il a qualifiées de base solide pour le partage d'expertise législative, le renforcement du dialogue et le soutien aux initiatives communes aux niveaux mondial et régional.

Selon lui, le développement soutenu des échanges parlementaires et de la coordination des politiques permettra d'approfondir davantage les liens bilatéraux et d'apporter une contribution significative à une collaboration mondiale et régionale plus large.

VNA/CVN