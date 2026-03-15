Un universitaire chinois souligne l’importance des élections législatives au Vietnam

À l’occasion des élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, le Professeur Qu Qiang, commentateur de la chaîne de télévision chinoise CGTN et enseignant à l’Université centrale des nationalités de Chine, a accordé une interview à un correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur Qu Qiang, cet événement constitue un moment politique majeur, intervenant alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement marquée par de nombreux objectifs stratégiques en matière d’économie, de société et de gouvernance nationale.

D'après ce professeur, l’examen des activités de l’Assemblée nationale vietnamienne de la XVe législature et des Conseils populaires pour le mandat 2021-2026 montre qu’il s’agit d’une période charnière dans le processus de développement politique et économique du pays. Dans un contexte marqué par l’accélération des réformes et de l’intégration internationale, l’Assemblée nationale a apporté des contributions importantes à l’amélioration du système juridique, à la promotion de la réforme administrative, au renforcement du contrôle de l’action gouvernementale et à la garantie du fonctionnement stable du système politique.

L’une des contributions les plus remarquables de l’Assemblée nationale vietnamienne au cours du dernier mandat, selon l’universitaire chinois, concerne les réalisations dans le domaine législatif. Il a indiqué que rien qu’en 2025, l’Assemblée nationale du Vietnam avait examiné, modifié ou complété plus de 50 lois et textes juridiques importants touchant de nombreux domaines de la vie socioéconomique. Ce volume important de travail législatif a contribué à établir une base juridique essentielle pour la transformation et la croissance rapide de l’économie vietnamienne, tout en favorisant la réforme institutionnelle, l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance nationale et la création d’un environnement plus favorable au développement économique, à l’attraction des investissements et à l’intégration internationale.

Outre l’activité législative, l’Assemblée nationale vietnamienne a également joué un rôle notable dans la réforme administrative du pays. Selon le Professeur Qu Qiang, au cours du dernier mandat, l’Assemblée nationale a collaboré avec les organes centraux pour mettre en œuvre plusieurs programmes de rationalisation de l’appareil administratif et d’ajustement de la planification administrative. Ce processus de réforme a permis de rendre l’appareil de gestion plus efficace, de réduire le nombre de postes administratifs et d’améliorer l’efficacité du système de gestion publique. Il estime que cette rationalisation contribue non seulement à alléger la charge budgétaire à long terme, mais aussi à améliorer la capacité de gestion et à permettre au système administratif, du niveau provincial jusqu’à la base, de fonctionner de manière plus flexible et plus efficace.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Qu Qiang a également souligné le rôle de supervision de l’Assemblée nationale dans la promotion de la mise en œuvre des politiques et dans la garantie de l’efficacité de la gestion publique. Ces dernières années, l’organe législatif vietnamien a activement participé au contrôle de la mise en œuvre des programmes de développement socioéconomique, apportant de nombreuses recommandations et initiatives pour améliorer l’efficacité de la gouvernance. Grâce à ce mécanisme, le Vietnam a enregistré des progrès notables dans des domaines tels que la lutte contre la corruption, la restructuration économique, le développement industriel et l’amélioration de l’environnement d’investissement.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale joue un rôle important dans le maintien de la stabilité du système politique et dans la gestion des ressources humaines de haut niveau de l’État. Selon le Professeur Qu Qiang, l’Assemblée nationale vietnamienne a pris des décisions importantes concernant la nomination, la révocation et la consolidation des postes dirigeants de haut niveau conformément aux orientations du Parti communiste du Vietnam. Les processus de transition et de réorganisation du personnel dirigeant se sont déroulés de manière relativement stable et harmonieuse, contribuant à assurer la continuité de la gouvernance nationale.

Évoquant la décision du Vietnam d’organiser les élections des députés de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires plus tôt que d’habitude, le professeur Qu Qiang estime que cette décision reflète les exigences pratiques du développement du pays dans la nouvelle phase. Selon lui, dans les années à venir, le Vietnam s’est fixé de nombreux objectifs importants, notamment l’accélération de la croissance économique, la transformation de la structure économique et l’augmentation du revenu moyen par habitant. Dans ce contexte, la préparation anticipée du nouvel appareil dirigeant et la garantie du fonctionnement harmonieux du système politique revêtent une importance particulière, permettant aux institutions de l’État de mettre en œuvre plus rapidement les orientations de développement.

Toutefois, l’universitaire chinois souligne également que le Vietnam doit faire face à de nombreux défis dans un environnement international en mutation. Les facteurs tels que la concurrence géopolitique, les avancées rapides des technologies et les fluctuations de l’économie mondiale imposent de nouvelles exigences en matière de gouvernance nationale. Dans ce contexte, la consolidation rapide de l’appareil dirigeant et la préparation de ressources humaines de haute qualité permettront au Vietnam de renforcer sa capacité à relever les défis et à saisir les nouvelles opportunités de développement.

Le Professeur Qu Qiang estime également que les députés de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires du nouveau mandat devront répondre à des exigences plus élevées. Ils devront notamment faire preuve d’une solide stature politique, de compétences professionnelles élevées et d’une vision ouverte sur les tendances de développement du monde. Par ailleurs, l’Assemblée nationale vietnamienne devrait attirer davantage d’experts dans des domaines tels que l’économie, la technologie, l’énergie, l’intelligence artificielle, le changement climatique et les relations internationales afin d’améliorer la qualité de l’élaboration des politiques publiques.

Selon lui, avec les bases de développement actuelles et les objectifs stratégiques fixés, le Vietnam se trouve à un moment clé de son développement. L’organisation des élections de la nouvelle législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires devrait constituer un moteur supplémentaire pour promouvoir le développement socioéconomique et l’intégration internationale du pays dans les années à venir.

VNA/CVN