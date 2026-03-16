Élections législatives et locales

Des attentes pour des décisions décisives dans une nouvelle phase de développement

Alors que l’ensemble du pays s'oriente vers les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, de nombreux électeurs au Vietnam comme à l’étranger exercent activement leurs droits et devoirs civiques.

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S’adressant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Japon, Dô Thi Minh Phuong, secrétaire générale de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon, a partagé ses évaluations ainsi que ses attentes à l’égard de ce scrutin et du rôle de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Évoquant les activités de l’Assemblée nationale de la XVe législature et des Conseils populaires pour la période 2021-2026, elle a estimé que ces organes élus ont accompli des efforts importants et obtenu des résultats significatifs malgré un contexte national et international marqué par de nombreuses évolutions complexes. L’Assemblée nationale a continué d’affirmer son rôle d’organe suprême du pouvoir d’État en innovant dans ses méthodes de travail, en renforçant la transparence et en améliorant la qualité des activités législatives et de supervision. Plusieurs décisions majeures ont été adoptées afin de soutenir la reprise et le développement socio-économiques après la pandémie, de promouvoir la transformation numérique, de perfectionner les institutions de l’économie de marché à orientation socialiste et de renforcer l’intégration internationale.

Du point de vue de la communauté vietnamienne au Japon, Dô Thi Minh Phuong a également souligné l’attention croissante du Parti et de l’État envers les Vietnamiens résidant à l’étranger, illustrée par des politiques facilitant les liens avec la Patrie, l’investissement et la préservation de l’identité culturelle nationale.

Concernant l’organisation anticipée des élections par rapport aux pratiques habituelles, elle estime qu’il s’agit d’une manifestation de la proactivité, de la flexibilité et de la forte détermination politique dans la consolidation de l’appareil d’État afin de répondre aux exigences d’une nouvelle phase de développement.

Dans un contexte où le pays est confronté à de multiples opportunités et défis – transformation du modèle de croissance, transition numérique et verte, renforcement de la compétitivité nationale –, la mise en place rapide d’une nouvelle équipe de députés et de représentants locaux permettra aux organes élus de stabiliser leur organisation et d’adopter des politiques de manière plus rapide et plus efficace. Selon elle, cette démarche reflète également une préparation méthodique et une vision à long terme des dirigeants vietnamiens pour garantir la continuité et la stabilité de la gouvernance nationale.

Quant aux attentes envers les futurs députés et représentants des Conseils populaires, Dô Thi Minh Phuong a exprimé l’espoir qu’ils soient des personnes engagées, dotées d’une solide stature politique, de compétences professionnelles élevées et d’un esprit d’innovation. Dans un contexte d’intégration internationale approfondie, elle a exprimé le souhait que les élus continuent d’être attentifs aux aspirations des électeurs, y compris celles de la communauté vietnamienne à l’étranger, considérée comme une ressource importante pour le développement du pays.

Selon elle, la poursuite de l’amélioration des politiques relatives à la nationalité, à l’investissement, à l’éducation, à la culture et à la protection consulaire contribuera à renforcer la confiance et la motivation des Vietnamiens d’outre-mer à participer davantage au développement national.

De nombreux Vietnamiens au Japon ont exprimé le souhait de voir une Assemblée nationale de plus en plus professionnelle et moderne, capable d’adopter des décisions audacieuses afin de favoriser un développement durable et de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN