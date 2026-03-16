Les législatives, cadre juridique pour la nouvelle ère de développement

Les élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031 au Vietnam jetteront les bases juridiques du développement du pays dans la nouvelle ère, selon un expert constitutionnel russe.

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Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Russie, le Dr. Oleg Ghermanovich Rumyantsev, membre du Barreau fédéral russe et président du groupe de travail chargé de la rédaction de la Constitution russe, a déclaré que ces élections marquent une nouvelle étape dans le développement institutionnel du Vietnam.

Il a souligné que le Vietnam a récemment mené des réformes administratives tout en accélérant la transformation numérique de son administration, témoignant ainsi de sa volonté de moderniser son appareil d’État. De telles réformes nécessitent un nouveau cadre juridique, a-t-il affirmé, conférant d’importantes responsabilités à la prochaine législature.

Selon le constitutionnaliste, les parlementaires nouvellement élus doivent pleinement appréhender le double rôle des normes juridiques : à la fois superviser et encourager le développement.

L’élaboration des lois modernes exige des législateurs de solides connaissances juridiques et la capacité de concevoir des réglementations qui orientent et favorisent le progrès national.

Il a déclaré avoir récemment étudié la Constitution du Vietnam de 2013, notamment les dispositions relatives aux élections, et y avoir trouvé de nombreux aspects qu’il admire en tant que rédacteur constitutionnel.Il a notamment souligné la disposition constitutionnelle conférant à l’Assemblée nationale le pouvoir de contrôle suprême sur toutes les activités de l’État, y compris les pouvoirs exécutif, judiciaire et autres organes étatiques, garantissant ainsi le strict respect de la Constitution et des lois.

Selon lui, ce principe explique en partie l’attention médiatique considérable dont bénéficient les élections au Vietnam, car elles jouent un rôle important dans la qualité et l’efficacité de l’État et de la société, ainsi que dans la vie des citoyens.

L’expert russe a insisté sur le fait que les députés élus lors de cette nouvelle législature devront répondre aux attentes toujours plus élevées des électeurs et des citoyens.Il a également évoqué l’article 8 de la Constitution du Vietnam, qui exige des organismes d’État, des fonctionnaires et des agents publics qu’ils respectent le peuple, le servent avec dévouement, entretiennent des liens étroits avec lui, écoutent ses opinions et se soumettent à son contrôle, tout en luttant résolument contre la corruption, le gaspillage et les pratiques bureaucratiques.

Le Dr. Oleg Ghermanovich Rumyantsev a déclaré que cette disposition est essentielle pour sensibiliser le public et les électeurs aux questions juridiques.Forts de cette sensibilisation, les électeurs vietnamiens seront vraisemblablement exigeants envers les candidats aux assemblées législatives, a-t-il affirmé, soulignant l’importance de la lutte contre la corruption et d’une proximité avec les électeurs.

VNA/CVN