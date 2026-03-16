La tenue anticipée des législatives garantit la réalisation effective des politiques du Parti

La décision du Vietnam d’avancer de deux mois la tenue des élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031 est une mesure très pragmatique.

>> Un universitaire chinois souligne l’importance des élections législatives au Vietnam

>> Élections législatives et locales : un événement crucial pour consolider le pouvoir du peuple

>> Élections législatives : la diaspora au Laos salue le rôle de l’AN et des Conseils populaires

Photo : VNA/CVN

Le Professeur Cheng Hanping, directeur exécutif de l’Institut d’études régionales et nationales et directeur du Centre d’études vietnamiennes de l’Université d’industrie du Zhejiang (Chine) a tenu ces propos lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin.

D’après ce chercheur, dans le contexte actuel, marqué par la réorganisation des agences aux niveaux central et local et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, de nouvelles institutions sont créées et le personnel est progressivement affecté. Par conséquent, la tenue anticipée des élections permettra une meilleure préparation et garantira la mise en œuvre effective des politiques du Parti.

Le professeur Cheng Hanping a déclaré que, dans un contexte de mutations mondiales rapides, le Parti communiste vietnamien a proposé le concept d’«ère d’ascension nationale », qui définit l’orientation et les priorités du développement du pays.

Ce nouveau concept doit être systématiquement mis en pratique, appliqué, et promu par l’Assemblée nationale et les Conseils populaires de tous les échelons par l’activité législative, ce qui rend nécessaire la tenue des élections anticipées, a-t-il observé.

D’autre part, le concept de l’ère d’ascension nationale proposé par le Comité central du Parti communiste du Vietnam peut maximiser le soutien populaire, renforcer la confiance et l’unité, et accumuler les forces nécessaires pour atteindre cet objectif ambitieux, a-t-il analysé.

L’Assemblée nationale a reflété l’esprit du Parti et la volonté du peuple en adoptant de nombreuses résolutions et lois pertinentes, notamment la résolution portant modification et complément de certaines dispositions de la Constitution, approuvée à l’unanimité par les députés.

Selon le professeur Cheng Hanping, les décisions et lois adoptées par l’Assemblée nationale lors de sa XVe législature revêtent un caractère révolutionnaire, en particulier celles de sa 9e session, au cours de laquelle 34 lois ont été adoptées, inaugurant une nouvelle ère de réforme institutionnelle et d’orientation stratégique pour le développement du Vietnam.

Ce processus législatif a coïncidé avec une réforme historique de la structure organisationnelle du pays, jetant ainsi les bases juridiques d’un développement futur solide. Malgré ces changements, l’Assemblée nationale a maintenu un fonctionnement stable et ordonné.

Concernant les perspectives d’avenir, l’Assemblée nationale continuera d’assumer de nombreuses tâches et de faire face à de nombreux défis, mais comme l’a souligné son président Trân Thanh Mân : "L’Assemblée nationale continuera de se réformer sur tous les plans, de renforcer ses capacités législatives, de surveillance et de prise de décision sur les questions nationales importantes", a-t-il conclu.

VNA/CVN