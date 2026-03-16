La diplomatie parlementaire rehausse la position du Vietnam à l’échelle internationale

À l’occasion de l’élection des députés de l’Assemblée nationale de la XVI e législature et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, le rôle et le prestige de l'organe législatif vietnamien suscitent une attention particulière de la part des observateurs internationaux.

>> La diplomatie parlementaire renforce les relations Vietnam - Mexique

>> Signal de stabilité politique et d’élévation de la diplomatie parlementaire du Vietnam

>> La diplomatie parlementaire au service de la cohésion de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur, Enzo Sim Hong Jun, chercheur spécialisé en histoire et en défense en Asie du Sud-Est, a livré une analyse détaillée des accomplissements de la XVe législature et des perspectives pour le mandat à venir.

Revenant sur la période 2021-2026, l'expert a souligné que l'Assemblée nationale a opéré dans un contexte mondial complexe, marqué par les séquelles de la pandémie, les défis climatiques et des tensions géopolitiques imprévisibles. Selon Enzo Sim Hong Jun, l’Assemblée nationale vietnamienne a su faire preuve d'esprit d'initiative et d'innovation pour orienter le pays vers une croissance économique rapide et une stabilité politique durable. L’une des empreintes marquantes de ce mandat fut l’instauration du premier forum de supervision, un mécanisme ayant permis de renforcer l'état de droit et la responsabilité des élus devant la population, tout en contribuant à la résolution des problématiques socio-économiques et environnementales.

En plaçant les citoyens et les entreprises au centre de ses préoccupations législatives, la XVe législature a réussi à lever de nombreux obstacles réglementaires, libérant ainsi les ressources nécessaires. Dans le cadre des efforts visant à bâtir une "Assemblée nationale numérique", le Vietnam a accéléré l'application de l'intelligence artificielle, l’infrastructure numérique et les plateformes spécialisées pour accroître la transparence et l'efficacité de l'institution, a-t-il analysé.

Sur le plan extérieur, la diplomatie parlementaire s'est imposée comme un levier stratégique majeur pour le Vietnam. Le pays a activement consolidé ses relations avec ses partenaires régionaux et internationaux, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. La coopération avec la Malaisie est, à cet égard, citée comme un modèle de réussite régionale où, malgré des systèmes politiques différents, les deux nations ont su partager leurs meilleures pratiques de gouvernance.

L’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique intégral en novembre 2024 a ouvert une ère nouvelle pour la coopération interparlementaire. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a souligné que la coopération étroite entre les deux pays était un catalyseur pour la force de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

D'après le chercheur Enzo Sim Hong Jun, ce renforcement des liens parlementaires permet au Vietnam et à ses partenaires de réduire leur dépendance vis-à-vis des grandes puissances, consolidant ainsi la centralité et la neutralité de l'ASEAN. Dans un environnement géopolitique instable, le maintien de relations de bon voisinage avec des économies émergentes du Sud global, dont la Malaisie, est essentiel pour prémunir le Vietnam contre les incertitudes mondiales. À ce titre, l'Assemblée nationale du Vietnam a d'ores et déjà établi un cadre juridique solide à la coopération dans des secteurs émergents tels que l'industrie Halal, l'économie verte, l'innovation numérique et les énergies propres.

Alors que le Vietnam ambitionne de devenir un pays industriel moderne à revenu intermédiaire supérieur avec une croissance annuelle visée de 10%, le rôle de la XVIe législature sera crucial pour perfectionner le système juridique et accélérer les engagements internationaux. Les relations parlementaires seront intensifiées via l’intensification des échanges de délégations, la formalisation des accords de coopération et le soutien mutuel au sein des instances telles que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP) demeurent des priorités.

VNA/CVN