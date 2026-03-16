Élections : confiance et attentes pour une nouvelle étape de développement du pays

Les élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 constituent une grande fête démocratique du peuple vietnamien, porteuse d’attentes quant à l’émergence d’une AN dynamique, composée de représentants à la hauteur de leurs responsabilités et capables de renforcer leur rôle de passerelle entre les électeurs et les institutions de l’État.

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Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a souligné Lê Thi Bich Huong, secrétaire générale de l’Alliance des présidents des associations vietnamiennes en Italie et présidente de l’Association "Pont culturel Italie - Vietnam", à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Comme de nombreux Vietnamiens résidant à l’étranger, Lê Thi Bich Huong suit de près l’actualité nationale, en particulier les événements politiques majeurs tels que les élections législatives et locales. Afin de répondre aux attentes des électeurs et de la population dans le contexte actuel, elle estime que les députés de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires doivent continuer à assumer pleinement leur rôle d’intermédiaires entre les citoyens et les organes de l’État.

Selon elle, le maintien d’un dialogue régulier avec les électeurs, l’écoute attentive et la transmission fidèle de leurs préoccupations constituent des éléments essentiels. Les élus doivent également renforcer en permanence leurs compétences professionnelles afin de participer efficacement à l’élaboration des lois, à la définition des politiques publiques, tout en intensifiant les activités de contrôle afin de garantir la transparence et la responsabilité des institutions publiques. L’accomplissement rigoureux de ces missions contribuera à consolider la confiance de la population et à promouvoir un développement durable du pays.

Photo : VNA/CVN

S’agissant du bilan de la XVe législature de l’AN et des Conseils populaires pour le mandat 2021-2026, Lê Thi Bich Huong a salué les nombreuses innovations introduites tant dans le contenu que dans les méthodes de travail. L’AN a continué d’affirmer son rôle d’organe législatif suprême en adoptant des décisions majeures visant à perfectionner le système juridique et à stimuler le développement socio-économique.

Les séances de questions-réponses ont gagné en substance, se concentrant davantage sur les préoccupations des électeurs. Les Conseils populaires locaux ont également renforcé leur rôle représentatif et contribué à améliorer l’efficacité de la gestion et de l’administration publiques.

Lê Thi Bich Huong a également souligné l’attention croissante accordée par l’AN à la communauté vietnamienne à l’étranger, considérée comme une partie indissociable de la nation vietnamienne. Plusieurs politiques ont ainsi été encouragées afin de faciliter le maintien des liens entre les Vietnamiens d’outre-mer et leur pays d’origine, tout en favorisant leur contribution au développement national.

Elle a par ailleurs salué la décision d’organiser cette année les élections législatives et locales de manière anticipée. Dans un contexte où le Vietnam poursuit ses efforts de réforme administrative visant à rendre l’appareil d’État plus rationalisé, efficace et performant, cette organisation anticipée apparaît, selon elle, comme un ajustement nécessaire pour garantir la consolidation rapide des postes de direction et leur cohérence avec les orientations stratégiques de développement du pays.

La stabilisation rapide de l’équipe dirigeante devrait également faciliter la mise en œuvre plus rapide et plus efficace des politiques de développement économique et social.

Selon les informations du Conseil électoral national, les électeurs de tout le pays ont participé, le 15 mars 2026, aux élections des députés de la XVIe législature de l’AN et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Les statistiques établies à l’issue du scrutin indiquent que plus de 76,4 millions d’électeurs ont pris part au vote, les 34 provinces et grandes villes du pays enregistrant un taux de participation supérieur à 99%. Ces chiffres témoignent de l’ampleur de cet événement politique majeur ainsi que du sérieux des préparatifs menés par les autorités compétentes.

Les médias italiens ont également publié plusieurs articles saluant les préparatifs du scrutin au Vietnam, preuve que l’organisation des élections dans le pays retient non seulement l’attention de l’opinion nationale, mais fait également l’objet d’un suivi et d’une reconnaissance de la part de la communauté internationale.

VNA/CVN