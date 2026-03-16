La communauté vietnamienne au Japon salue les progrès dans l’élaboration des lois de l’AN

Le travail d’élaboration des lois de l’Assemblée nationale du Vietnam au cours de la XV e législature a enregistré de nombreux progrès, notamment en matière de partage d’informations et de création de conditions favorables à la participation de la communauté vietnamienne à l’étranger aux consultations sur les projets de loi et les politiques de l’État.

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C’est ce qu’a affirmé le Docteur Nguyên Hông Son, président de l’Union des associations des Vietnamiens au Japon, lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Tokyo, à l’occasiton de la Journée électorale des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Hông Son, au cours du mandat écoulé, l’Assemblée nationale a accompli des avancées importantes dans la construction et le perfectionnement du système juridique, notamment en prêtant une attention accrue aux avis provenant de différentes couches sociales, y compris de la communauté vietnamienne à l’étranger. Certaines politiques, telles que l’autorisation pour les Vietnamiens résidant à l’étranger de posséder des biens immobiliers au Vietnam ou encore la révision de la Loi sur la nationalité, ont eu des effets positifs, contribuant à garantir les droits légitimes des Vietnamiens de l’étranger et à encourager leur attachement ainsi que leur contribution au développement du pays.

Il a estimé que l’attention croissante accordée par l’Assemblée nationale et l’État aux droits et à la voix de la diaspora vietnamienne constitue un facteur important favorisant une participation plus active des Vietnamiens de l’étranger au processus d’élaboration et d’amélioration des politiques. Bien que vivant loin de la patrie, les Vietnamiens d’outre-mer suivent de près l’actualité nationale et souhaitent contribuer davantage au développement du pays.

Évoquant l’organisation anticipée d’environ deux mois des élections des députés de l’Assemblée nationale de la 16e législature et des membres des Conseils populaires, Nguyên Hông Son a estimé qu’il s’agit d’une démarche proactive et flexible dans l’organisation de l’appareil dirigeant du pays. Dans un contexte international marqué par de nombreuses évolutions, la consolidation rapide du personnel dirigeant permettra au Vietnam de renforcer sa capacité d’adaptation, de maintenir la stabilité et de créer des conditions favorables pour le développement dans la période à venir.

Nguyên Hông Son a également exprimé l’espoir que les députés de la XVIe législature continueront d’accorder de l’attention et de créer davantage de conditions pour permettre à la communauté vietnamienne à l’étranger de participer plus activement au développement du pays à travers des mécanismes et des politiques appropriés. Selon lui, les Vietnamiens de l’étranger se considèrent toujours comme une partie indissociable de la nation vietnamienne et souhaitent disposer de davantage d’opportunités pour apporter des contributions concrètes à l’édification et au développement du pays.

Actuellement, en plus de ses activités au sein de la communauté vietnamienne au Japon, Nguyên Hông Son est également membre du Conseil consultatif global sur les politiques de la préfecture d’Ibaraki. Cet organe réunit des experts et des représentants de divers secteurs afin de collaborer avec les autorités locales pour étudier et proposer des orientations de développement dans les domaines économique, social, éducatif et culturel, ainsi que des politiques concernant les communautés étrangères résidant dans la région.

Dans ce cadre, il a l’occasion de partager des informations et des propositions relatives à la communauté vietnamienne au Japon, tout en contribuant à renforcer la compréhension et la coopération entre les localités japonaises et vietnamiennes. Selon lui, la communauté vietnamienne au Japon peut jouer un rôle de passerelle importante dans la promotion du potentiel et des atouts des localités vietnamiennes auprès des partenaires japonais, favorisant ainsi la mise en œuvre de programmes de coopération concrets tels que les échanges de délégations, les projets d’investissement, la coopération en matière de formation et les échanges culturels, contribuant à approfondir davantage les relations de coopération entre les deux pays.

VNA/CVN