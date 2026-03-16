Une députée mexicaine souligne le rôle accru de l’AN dans la planification des politiques

La députée du Parti du Travail (PT), Ana Karina Rojo Pimentel, présidente de la Commission du bien-être de la Chambre des députés du Mexique et présidente du Groupe d’amitié parlementaire Mexique - Vietnam, a souligné le rôle accru de l’Assemblée nationale vietnamienne dans l’élaboration des politiques de développement.

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Les députés élus lors du scrutin du 15 mars seront des personnes compétentes et intègres, plaçant les intérêts du peuple au cœur de leur mission, a déclaré Ana Karina Rojo Pimentel dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion des élections de la XVIe Assemblée nationale vietnamienne et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Selon la députée mexicaine, dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus complexe, les organes législatifs doivent élaborer des systèmes juridiques capables de garantir la souveraineté nationale tout en s’adaptant à l’intégration internationale. Elle a souligné que les textes de loi doivent protéger les ressources et l’économie nationales, tout en veillant à ce que les bénéfices de l’ouverture économique soient répartis équitablement au profit des travailleurs et de l’ensemble de la société.

Ana Karina Rojo Pimentel a également mis l’accent sur l’importance d’un cadre juridique adapté aux avancées scientifiques et technologiques. L’objectif est de faire de la technologie un moteur de développement inclusif, en protégeant les droits des travailleurs face à l’automatisation et en garantissant l’accès à Internet comme un droit essentiel pour chaque citoyen. Elle a en outre encouragé la modernisation des organes législatifs à travers le modèle de « parlement ouvert », favorisant la participation citoyenne afin que les décisions législatives reflètent fidèlement les réalités sociales.

Saluant le rôle de l'Assemblée nationale vietnamienne au cours des huit dernières décennies, elle a affirmé que l'institution a su institutionnaliser les orientations de développement, garantissant ainsi la stabilité politique et l'amélioration de la vie des citoyens. L'expérience vietnamienne démontre que le parlement n'est pas seulement un organe législatif, mais un pilier de stabilité à long terme pour la nation, a-t-elle poursuivi.

Photo : VNA/CVN

Évoquant la coopération bilatérale, Ana Karina a affirmé que le Groupe d'amitié parlementaire Mexique-Vietnam est prêt à accueillir les députés vietnamiens du nouveau mandat. Elle souhaite approfondir les échanges dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la santé et de la culture.

Enfin, la députée a souligné que la diplomatie parlementaire devait servir de pont entre les nations, en particulier entre les pays en développement. L’échange d’expériences entre le Vietnam et le Mexique permettra de construire des politiques plus efficaces, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable et au renforcement de l’amitié entre les deux peuples, a-t-elle conclu.

VNA/CVN