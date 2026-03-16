Élections à l'AN : le Vietnam entre dans une nouvelle ère de croissance, selon un expert italien

L'élection des députés de la XVI e Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 constitue un événement politique majeur, qui complète le XIV e Congrès national du Parti et ouvre la voie au Vietnam vers une nouvelle ère de croissance, de prospérité et de civilisation, a déclaré Giulio Chinappi, directeur régional Asie de la maison d'édition italienne Anteo Edizioni et expert du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Giulio Chinappi a souligné que le mandat 2021-2026 de la XVe Assemblée nationale et des Conseils populaires locaux avait permis d'obtenir des résultats substantiels malgré de graves difficultés, notamment la pandémie de COVID-19, les catastrophes naturelles et un contexte mondial instable. Les instances élues et leurs membres, a-t-il déclaré, jouent un rôle crucial dans la préservation de la stabilité socio-politique, la promotion de l'unité nationale et le soutien à la reprise et au développement économique du pays.

Il a ajouté que la décision d'avancer le calendrier électoral, conjuguée à la mise en place d'un modèle d'administration locale à deux niveaux et à une rationalisation administrative plus large, revêt une importance stratégique indéniable. L'objectif est de mettre rapidement en place les conditions institutionnelles, organisationnelles et humaines nécessaires à la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et à la réalisation des objectifs de développement à long terme du Vietnam pour 2030 et 2045, de manière cohérente et opportune.

D'un point de vue à la fois politique et administratif, les réformes visent à instaurer une gouvernance plus réactive et centrée sur les citoyens, capable de prendre des décisions plus rapidement et d'assurer une application plus rigoureuse. La suppression des échelons administratifs superflus clarifie les responsabilités, rationalise les procédures et renforce la responsabilité des autorités locales, ce qui permet, en définitive, de réduire les coûts bureaucratiques et d'accélérer la prestation des services publics, a affirmé Giulio Chinappi.

Un vote anticipé permet également aux instances nouvellement élues de disposer de plus de temps pour se préparer professionnellement à la législature 2026-2031, en phase avec la nouvelle étape de développement du pays. Cette étape exige des députés de l'Assemblée nationale et du Conseil populaire dotés de solides qualités politiques et morales, de compétences professionnelles avérées, d'une capacité d'exécution démontrée et d'un véritable engagement au service public. Ils doivent donc incarner l'intégrité, la responsabilité et le dévouement exemplaires aux intérêts nationaux et au bien-être des citoyens, a-t-il déclaré.

À l'ère de la transformation numérique, de la modernisation et du rôle de coordination de l'État, Giulio Chinappi a souligné qu'une culture de gouvernance axée sur les résultats, mesurable et transparente est indispensable. Les députés de l'Assemblée nationale et les membres du Conseil populaire, à tous les niveaux, seront ainsi en mesure de promouvoir une gouvernance efficace, grâce à des procédures simplifiées, des responsabilités clairement définies et une attention constante portée aux besoins du public.

Pour l'avenir, Giulio Chinappi s'est dit confiant que la législature à venir verra le Vietnam intensifier le dialogue interparlementaire, renforcer sa politique étrangère multilatérale et promouvoir une coopération pacifique fondée sur le respect du droit international tel qu'énoncé dans la Charte des Nations unies. Il a prédit que la diplomatie législative deviendra un moteur plus concret du développement national, caractérisée par une participation active aux mécanismes parlementaires mondiaux et régionaux visant à instaurer la confiance, à favoriser le dialogue et à forger un consensus sur les priorités communes, notamment la croissance durable, la transition écologique, l'innovation technologique, la résilience face aux crises et les réponses aux menaces non traditionnelles à la sécurité.

La diplomatie parlementaire devrait aborder plus directement les priorités socio-économiques du Vietnam, contribuant ainsi à façonner des cadres juridiques fiables pour le commerce, l'investissement et la coopération scientifique et technologique, tout en protégeant les citoyens vietnamiens et les communautés vietnamiennes de l'étranger, a-t-il ajouté.

VNA/CVN