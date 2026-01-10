Une école financée par la province de Bên Tre inaugurée à Cuba

Le 9 janvier, les autorités de la province cubaine d’Artemisa ont inauguré l’école primaire Mártires de Tarará dans le village de Bên Tre, relevant de la municipalité de Bauta. L’établissement a été financé par la province vietnamienne de Bên Tre.

>> Lancement de la série documentaire "Cuba et Vietnam : Frères par choix"

>> Félicitations à l'occasion du 67e anniversaire de la Fête nationale de Cuba

>> À Caracas, le Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité face aux défis mondiaux

>> XIVᵉ Congrès national du PCV : des journalistes cubains saluent les succès du Vietnam

Photo : Ambassade du Vietnam à Cuba/CVN

La cérémonie a réuni Gladys Martínez Verdecia, secrétaire du Parti de la province d’Artemisa, le gouverneur Ricardo Concepción Rodríguez, la ministre cubaine de l’Éducation Naima Ariatne Trujillo Barreto, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, ainsi que des responsables locaux, des habitants et de nombreux élèves de Bauta.

Les représentants locaux ont souligné que cette école symbolisait la relation solide entre Cuba et le Vietnam, deux pays attachés à l’éducation des jeunes générations pour un avenir prospère et heureux. Malgré la distance de plusieurs milliers de kilomètres, les peuples des deux nations demeurent étroitement liés.

Après la coupe du ruban inaugural, les élèves, leurs parents et les enseignants ont rejoint les nouvelles salles de classe. L’école accueille plus de 100 enfants de la maternelle et du primaire au sein d’une communauté comptant plus de 3.000 personnes.

Les autorités locales ont par ailleurs annoncé leur intention de rebaptiser l’établissement "école primaire Nguyên Thi Dinh" - le nom de l’héroïne et de la générale vietnamienne Nguyên Thi Dinh.

VNA/CVN