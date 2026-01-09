Campagne Quang Trung : objectifs dépassés au Centre et dans les Hauts plateaux du Centre

Le ministère de la Police a organisé le 9 janvier une cérémonie dans la commune de Thuong Duc, ville de Dà Nang (Centre), pour faire le bilan de la "Campagne Quang Trung".

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette campagne, les forces de sécurité ont rapidement construit et réparé des maisons pour les familles dont les habitations avaient été détruites ou gravement endommagées par des catastrophes naturelles dans le Centre et les Hauts plateaux du Centre.

Prenant la parole, le général de division Dang Hong Duc, vice-ministre de la Police, a déclaré qu'après 40 jours et nuits de déploiement intensif, la campagne Quang Trung avait été menée à bien, dépassant même les objectifs fixés. L'initiative visait à construire de nouvelles maisons et à réparer les habitations endommagées pour les ménages touchés par les tempêtes et les inondations historiques qui ont frappé les provinces du Centre et des Haut Plateaux du Centre en 2025.

Il a félicité les forces pour la réalisation des objectifs de la campagne, réaffirmant leur loyauté indéfectible envers la Patrie et le peuple, ainsi que leur détermination à mener à bien toute mission confiée par le Parti, l'État et le peuple.

Plus de 11.000 policiers issus de neuf provinces du Centre et des Hauts Plateaux du Centre ont été mobilisés, aux côtés de milliers d'agents de sécurité locaux. Par ailleurs, 300 policiers mobiles et des élèves des écoles de sécurité publique ont été déployés pour apporter une aide directe aux populations locales.

Selon les informations disponibles, les forces policiers ont construit 419 nouvelles maisons pour les familles dont les habitations s'étaient effondrées, tout en réparant les infrastructures à Hà Tinh, Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông. Tous les travaux de construction sont désormais achevés, soit 30% de plus que le calendrier fixé par le Premier ministre.

Parallèlement, toutes les maisons, écoles et infrastructures médicales endommagées dans les localités ont été réparées avant le 20 décembre 2025. À Dà Nang seulement, les forces de sécurité publique ont construit ou réparé directement 271 des 505 maisons sinistrées, soit plus de 53% du total, et ont fourni des articles ménagers de première nécessité pour aider les habitants à reprendre rapidement une vie normale.

En matière d'aide sociale, le ministère a alloué 50 millions de dôngs (1.900 dollars) pour chaque maison nouvellement construite, la province de Hà Tinh recevant un soutien supplémentaire de 1 milliard de dôngs. Les policiers de tout le pays ont fait don d'une journée de salaire, ce qui a permis de collecter plus de 124 milliards de dôngs pour les communautés sinistrées, tandis que plus de 120 milliards de dôngs ont été mobilisés auprès de la population.

Le ministère a également organisé le transport et la distribution de plus de 900 tonnes de fournitures essentielles, d'eau potable, de matériel médical et de médicaments, et a dépêché des équipes médicales pour fournir des soins de santé et des services de prévention des maladies dans les zones les plus touchées.

Actuellement, les forces de sécurité publique locales continuent de collaborer avec les autorités locales pour aider les résidents dans leurs démarches administratives liées au logement et au foncier, mettre en œuvre des mesures de protection sociale et soutenir la reprise des activités, notamment pour les groupes vulnérables, contribuant ainsi à la stabilité sociale et à l'ordre public.

Lors de la cérémonie, le ministère a remis des certificats de mérite à 49 collectifs et 95 personnes pour leurs performances exceptionnelles dans le cadre de la "Campagne Quang Trung", et a offert des cadeaux du Nouvel An lunaire aux ménages défavorisés.

VNA/CVN