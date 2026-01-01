À Caracas, le Vietnam et Cuba réaffirment leur solidarité face aux défis mondiaux

L’ambassadeur de Cuba au Venezuela a souligné l’importance du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tout en réaffirmant la solidarité constante et l’amitié spéciale entre Cuba et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte international marqué par de profondes turbulences, des crises multiples et une concurrence stratégique accrue entre les grandes puissances, le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), prévu en janvier 2026, est considéré comme une étape majeure pour définir les orientations de développement du pays.

Cette appréciation a été exprimée par l’ambassadeur de Cuba au Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández, lors de sa rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam à Caracas, Vu Trung My, le 31 décembre 2025, à l’occasion du 67ᵉ anniversaire de la Fête nationale cubaine et du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba.

Il a souligné que, malgré un environnement international instable et de fortes tensions géopolitiques, Cuba continuerait, fidèle à plus de six décennies d’amitié spéciale, à se tenir aux côtés du Vietnam en toutes circonstances, tout en exprimant ses vœux de plein succès au XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Dans une atmosphère de solidarité fraternelle, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela Vu Trung My a adressé ses félicitations chaleureuses au Parti, à l’État, au gouvernement et au peuple cubains, rappelant la signification historique du 1ᵉʳ janvier 1959, qui a ouvert pour Cuba une ère d’indépendance et de construction du socialisme.

Réaffirmant la solidarité constante du Vietnam face aux difficultés économiques et sociales actuelles de Cuba, l’ambassadeur vietnamien a souligné que les relations Vietnam - Cuba, forgées par le Président Hô Chi Minh, le leader Fidel Castro et plusieurs générations de dirigeants, constituent un symbole d’amitié fidèle, sincère et durable entre deux peuples géographiquement éloignés mais unis par une même aspiration à l’indépendance et au développement.

Il a également mis en avant la coopération étroite et efficace entre les représentations diplomatiques des deux pays au Venezuela, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle.

Dans un monde en constante mutation, cette rencontre réaffirme que l’amitié spéciale Vietnam - Cuba demeure un pilier de confiance et de solidarité internationale, ouvrant de nouvelles perspectives pour une coopération approfondie dans la période à venir.

VNA/CVN