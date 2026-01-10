La vague de froid s’atténue dans le Nord, mais le frisquet persiste dans le Sud

La forte masse d’air froid qui affecte le Nord du Vietnam devrait s’affaiblir progressivement à partir du 10 janvier, entraînant une légère hausse des températures dans les prochains jours, bien que des conditions froides et sèches devraient persister, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Photo : Vu Quang/VNA/CVN

Le chef du bureau des prévisions météorologiques du NCHMF, Nguyên Van Huong, a fait savoir que les températures dans le Nord et le Centre-Nord du pays pourraient augmenter d’environ 3 à 4°C, avec des maximales diurnes oscillant entre 19 et 22°C.

Dans les plaines, les températures nocturnes devraient se situer entre 11 et 13°C, tandis que dans les zones montagneuses, elles pourraient descendre jusqu’à 9 à 12°C, a-t-il poursuivi.

Les stations météorologiques ont signalé tôt le 10 janvier que des conditions de froid intense persistaient dans 18 provinces et villes du Nord et du Centre-Nord, plusieurs stations enregistrant des températures inférieures à 10°C. La température la plus basse a été relevée dans la commune de Trùng Khanh, province de Cao Bang, à 4,6°C.

Nguyên Van Huong a averti que janvier demeure le mois le plus froid de l’hiver et que de nouvelles vagues de froid pourraient encore engendrer des conditions climatiques extrêmes, notamment du gel et du verglas dans les zones montagneuses du Nord.

Dans le Sud du Vietnam, l’air froid résiduel en basse altitude a continué d’influencer les températures nocturnes, avec des minimales matinales comprises entre 17 et 22°C. Dans certaines zones de la province de Dông Nai, les températures ont atteint un minimum de 16°C.

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre hydrométéorologique de la région Sud, ce coup de froid était du à une importante masse d’air froid venue du nord et s’étant propagée profondément vers le sud, entraînant une chute brutale des températures dans la nuit du 8 au 9 janvier, à environ 16-17°C, le niveau le plus bas enregistré depuis près de dix ans.

Les météorologues prévoient une hausse progressive des températures dans le Sud du pays du 10 au 11 janvier au matin, même si la fraîcheur pourrait persister jusqu’au 13 janvier avant le retour à des températures normales.

Parallèlement, le Centre du Vietnam devrait bénéficier d’un temps stable et ensoleillé, avec des températures oscillant entre 21 et 24°C de Thanh Hoa à Quang Ngai et sur l’ensemble des Hauts plateaux du Centre.

VNA/CVN