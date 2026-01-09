Au Vietnam, la population en âge de travailler représente près de 63%

En 2025, le Vietnam comptait 102,3 millions d’habitants, dont 63% étaient en âge de travailler (15-59 ans), conservant ainsi son statut de "population d’or", selon l’Office national des statistiques.

Photo : DT/CVN

La population masculine atteignait 51 millions d’habitants, soit 49,9%, tandis que la population féminine s’élevait à 51,3 millions, soit 50,1%. La population rurale comptait 62,9 millions d’habitants, représentant 61,4% du total, les 39 millions restants vivant en zone urbaine.

En raison de la baisse du taux de natalité ces dernières années, conjuguée à l’augmentation de l’espérance de vie, la part des jeunes (0-14 ans) a continué de diminuer, passant de 23,5% en 2024 à 22,8% en 2025. À l’inverse, la proportion des personnes âgées (60 ans et plus) a augmenté, passant de 14% à 14,5%.

Malgré ces évolutions, la population en âge de travailler (15-59 ans) est restée élevée, à environ 62,7%, ce qui indique que le Vietnam bénéficie toujours d’un dividende démographique important, souvent qualifié de "période de croissance démographique".

L’indice synthétique de fécondité (ISF) du Vietnam en 2025 était de 1,93 enfant par femme, soit une légère hausse par rapport à 2024 (1,91 enfant par femme). Cependant, depuis 2020, la fécondité affiche une tendance à la baisse et devrait poursuivre ce déclin dans les années à venir.

Les taux de mortalité sont restés faibles. Le taux brut de mortalité en 2025 était de 6,1 pour mille, en légère augmentation par rapport à 2024 (5,6 pour mille). Le taux de mortalité infantile (TMI) était de 11,2 pour mille, en légère baisse par rapport à l’année précédente (11,3 pour mille). L’espérance de vie moyenne est restée stable à 74,7 ans, inchangée par rapport à 2024.

Le rapport de masculinité à la naissance (RMN) en 2025 était de 110 garçons pour 100 filles, en légère baisse par rapport à 2024 (111,4). Néanmoins, ce chiffre demeure nettement supérieur à l’équilibre biologique naturel (environ 105 garçons pour 100 filles), ce qui indique que le déséquilibre entre les sexes à la naissance reste un défi majeur.

L’Office national des statistiques a souligné la nécessité d’une mise en œuvre plus coordonnée et efficace des politiques publiques pour atteindre les objectifs de la Stratégie démographique du Vietnam, qui vise à ramener le ratio garçons/filles à moins de 109 garçons pour 100 filles nées vivantes d’ici 2030.

VNA/CVN