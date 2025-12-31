Félicitations à l'occasion du 67e anniversaire de la Fête nationale de Cuba

À l’occasion du 67ᵉ anniversaire de la Fête nationale de la République de Cuba (1 er janvier 1959 - 1 er janvier 2026), le 31 décembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président vietnamien, Luong Cuong, ont conjointement adressé un message de félicitations au Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Photo : VNA/CVN

À cette même occasion, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a envoyé un message de félicitations au Premier ministre Manuel Marrero Cruz, tandis que le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a adressé ses félicitations au président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, Esteban Lazo Hernández.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a fait de même auprès du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla.

VNA/CVN