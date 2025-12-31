>> Lancement du numéro spécial "Vietnam - Cuba : 65 ans d’amitié"
|Les drapeaux de Cuba (gauche) et du Vietnam.
|Photo : VNA/CVN
À cette même occasion, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a envoyé un message de félicitations au Premier ministre Manuel Marrero Cruz, tandis que le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a adressé ses félicitations au président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, Esteban Lazo Hernández.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a fait de même auprès du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla.
VNA/CVN