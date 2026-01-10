Campagne Quang Trung : les maisons sortent de terre pour les sinistrés de Huê

À Huê, policiers, soldats et habitants se mobilisent dans le cadre de la campagne éclair Quang Trung pour reconstruire des logements endommagés par les intempéries, offrant aux familles défavorisées des maisons sûres et l’espoir de célébrer le Têt dans la dignité et la sécurité.

>> La "Campagne Quang Trung", une initiative à forte portée humanitaire

>> Quang Tri : la campagne Quang Trung redonne espoir pour les populations sinistrées

>> Campagne Quang Trung : objectifs dépassés au Centre et dans les Hauts plateaux du Centre

Photo : VNA/CVN

Bravant le froid et les pluies persistantes, policiers, soldats et habitants de Huê travaillent sans relâche pour construire de nouvelles maisons solides, permettant ainsi aux familles défavorisées de célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) en toute sécurité et au chaud. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne éclair Quang Trung lancée par le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Redonner espoir, restaurer la confiance

Fin 2025, des tempêtes et des inondations ont causé d’importants dégâts à Huê, détruisant cinq maisons et en endommageant neuf autres. Dans la seule commune de Khe Tre, trois maisons se sont effondrées et sept ont nécessité des réparations urgentes. De plus, 91 ménages touchés par des glissements de terrain ou exposés à un risque élevé de glissements de terrain ont dû être relogés immédiatement.

Photo : VNA/CVN

Pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles, le Premier ministre a lancé la campagne Quang Trung, visant à fournir rapidement des logements sûrs pendant la saison des pluies et à permettre aux familles de se réunir dans de nouvelles maisons pour le Têt.

Selon Hoàng Hai Minh, vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, la mise en œuvre de cette campagne a été identifiée comme une tâche politique urgente et essentielle. Au-delà de la reconstruction des maisons en briques et en ciment, la ville cherche à raviver l’espoir et la confiance, guidée par le principe de ne laisser personne de côté.

Trân Van Quang, vice-président du Comité populaire de la commune de Khe Tre, a déclaré que l’ensemble du système politique local avait été mobilisé pour soutenir les réparations et la construction de maisons dans le cadre de cette campagne. Les maisons devraient être remises aux habitants le 10 janvier, contribuant ainsi à stabiliser leur situation. Parallèlement, les familles touchées ont reçu une aide sous forme de semences et de bétail pour reprendre leurs activités et assurer leurs moyens de subsistance.

Une mission menée avec cœur

Pour garantir l’achèvement rapide de trois maisons à Khe Tre, soldats, policiers, organisations de masse et habitants ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités. Animés par ce qu’ils ont décrit comme une "mission menée avec cœur", les forces de l’ordre ont surmonté des conditions climatiques difficiles pour achever les travaux avant le Têt 2026.

Le lieutenant Dang Nhât Minh, commissaire politique de la 1re compagnie du 6e régiment du commandement militaire de Huê, a rappelé que malgré les fortes pluies et les retards de construction, la solidarité et la détermination ont prévalu. Après seulement 25 jours, les trois maisons étaient presque terminées, solides, propres et bien construites.

Huynh Ngoc Anh, soldat de la même unité, a exprimé sa fierté d’avoir contribué à ce travail si important, espérant que les habitants passeraient un Têt chaleureux et joyeux dans leurs nouvelles maisons.

Outre le soutien militaire, les forces de police ont été renforcées pour assister le chantier et garantir la stabilité locale. La police de la ville de Huê a également contribué à hauteur de 300 millions de dongs à la construction de deux maisons destinées à des familles particulièrement défavorisées.

Le général de brigade Nguyên Thanh Tuân, directeur du département de la sécurité publique de Huê, a souligné que la campagne Quang Trung n’est pas une simple tâche, mais une responsabilité politique et un engagement profond envers la population. Il a précisé que le principe directeur est d’agir avec la plus grande rapidité et la plus grande détermination possible, afin qu’aucune famille ne se retrouve sans abri, notamment à l’approche du Têt.

VNA/CVN